VIDEO: Sismo de magnitud 6.2 se registra en Petrolia, California
Un sismo magnitud 6.2 se registró en Petrolia, California, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o víctimas.
Un sismo de magnitud preliminar de 6.2, se registró en Petrolia, frente a la costa de California, así lo indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
A través de las redes sociales del USGS, se informó que tras el sismo en California, registrado poco después del medio día, a 9.3 kilómetros de profundidad, se activó el sistema Shake Alert y que se enviaron alertas a todos los teléfonos celulares.
"Sismo notable, información preliminar: M 6.2 - 38km O de Petrolia, California", se leyó en la publicación de Twitter del Servicio Geológico de Estados Unidos.
🇺🇸🚨 — WATCH: This video by @caroline95536 shows the inside of a home, after the 6.1 earthquake rattled the area off the Northern California cost.— Belaaz News (@TheBelaaz) December 20, 2021
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De acuerdo con el reporte del USGS, luego del sismo que sacudió las costas del norte de California, se espera un poco de deslizamiento de tierra, que podría ocurrir en áreas altamente susceptibles de Petrolia.
Según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC), hasta el momento, el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos dijo que no había alerta de tsunami tras el sismo.
Notable quake, preliminary info: M 6.2 - 38km W of Petrolia, CA https://t.co/XkXkl7XObZ— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 20, 2021
Fotos y reacciones del sismo de Petrolia, California en redes sociales
Usuarios de Petrolia, California compartieron fotos y videos después del sismo a través de sus cuentas de Twitter.
En ellas se observa algunos daños menore que el sismo causó en viviendas particulares, edificios y locales, en donde se rompieron ventanas y varios objetos cayeron al suelo.
Another shattered window on Main Street at The Abraxas. #ferndaleca #earthquake pic.twitter.com/Z1Styg9KdB— Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2021
Además, la agencia geológica local, California Geological Survey informó que la red sísmica a lo largo de la costa registró sacudidas entre moderadas y fuertes, por lo que el sismo, se pudo sentir en San Francisco, California.
Así quedó el interior de un local en #Ferndale , #California después del terremoto de magnitud # 6.2. #CaliforniaEarthquake#Earthquake #Terremoto #Temblor #USA #EEUU pic.twitter.com/vQgJDkAf95— AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) December 20, 2021
En la mayoría de los videos compartidos en redes sociales sobre el sismo en Petrolia, California, se muestran productos que al caer se rompieron.
La aplicación, SkyAlert reportó que al momento del sismo de 6.2 al norte de California, se percibió una "fuerte" sacudida, pero esta fue de corta duración.
También agregó que el sismo no está relacionado con la falla de San Andrés ni con Cascadia, sino con una falla llamada Mendocino.
#Earthquake #California #Humbolt #Share pic.twitter.com/YP4syw8R4O— Patriot Mom 707 (@SarahKi97493376) December 20, 2021