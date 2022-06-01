Muertos y heridos en China tras un sismo de magnitud 6.1 que sacudió la provincia de Sichuan en el suroeste de China. Al momento las autoridades reportan cuatro personas muertas y otras 14 heridas.

Al menos cuatro personas murieron y otras 14 resultaron heridas después de que un sismo de magnitud 6.1 sacudiera el distrito de Lushan de la ciudad de Ya'an, en la provincia de Sichuan, suroeste de China.

El Centro de Redes de Terremotos de China señala el epicentro del sismo, con una profundidad de 17 kilómetros, estuvo a 30.37 grados de latitud norte y 102.94 grados de longitud este, ubicado a 12 kilómetros del condado de Baoxing, a 38 kilómetros del condado de Tianquan, a 41 kilómetros de la ciudad de Ya'an ya 113 kilómetros de la ciudad de Chengdu.

Hasta las 19:40 (hora local), se reportaron cuatro muertes y 14 heridos por el sismo en el condado de Baoxing y que los heridos fueron enviados a un hospital local para ser atendidos.

A 6.1 magnitude #earthquake hits China’s Sichuan Province on June 1, 2022 at 5:00 pm pic.twitter.com/O9dQQGTuQ6 — CCTV+ (@CCTV_Plus) June 1, 2022

Réplicas tras sismo de magnitud 6.1 en China

Centro de Redes de Terremotos de China reportó que también se sintieron fuertes temblores hasta la ciudad capital de Sichuan, Chengdu, y el municipio de Chongqing.

El análisis muestra que la población dentro de los 20 kilómetros del epicentro es de alrededor de 70 mil habitantes, alrededor de 1.17 millones dentro de los 50 kilómetros y alrededor de 7.89 millones dentro de los 100 kilómetros, que se vieron afectados por el sismo y quienes recién enfrentaron rebrotes por Covid-19 como en Shanghái.

Más de mil 400 bomberos provinciales fueron movilizados a los sitios. Mientras tanto, los equipos de rescate de las provincias adyacentes de Guizhou y Yunnan y el municipio de Chongqing se preparan como refuerzos para apoyar tras el sismo.

El departamento de bomberos de Sichuan señala que algunas casas en el condado de Lushan sufrieron daños parciales y continúa comunicándose con los condados y pueblos relevantes que han sido afectados. El gobierno municipal de Ya'an ha activado una respuesta de emergencia de Nivel II, la segunda más alta del sistema de cuatro niveles de respuestas de emergencia en China.

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China también envió un equipo de expertos a Lushan para una operación de rescate y socorro. Debido al sismo, la autoridad ferroviaria de China detuvo urgentemente las secciones relevantes de las líneas de tren.