Otro sismo, pero de magnitud 6.9, sacude el sureste de Taiwán

Un sismo de magnitud 6.9 se sacudió el sureste de Taiwán este domingo. Provocó el colapso de varias carreteras y puentes, afectó las operaciones de trenes y metros.

El movimiento también se sintió a lo largo de las áreas costeras de las provincias de Fujian, Guangdong y Jiangsu y Shanghai.

Un sismo de magnitud 6.8 de Taiwán, provocando diversas afectaciones en edificios, viviendas, carreteras, puentes, trenes y metros.

Además, de acuerdo con la oficina metereológica, el movimiento provocó que un vagón de tren se descarrilara, una tienda se derrumbara y que cientos de personas quedaran atrapadas en las carreteras de las montañas.

De igual forma, las autoridades señalaron que el epicentro del sismo fue en el condado de Taitung, donde unas horas antes surgió un temblor de 6.4, que no dejó víctimas.

Rescatan a 6 personas atrapadas en un edificio colapsado en Taiwán

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que el sismo en realidad fue de magnitud 7.2 y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Asimismo, el Departamento de Bomberos de Taiwán aseguró que cuatro personas fueron rescatadas de un edificio, en el que también se encontraba una tienda de conveniencia, en Yuli.

Otros tres ciudadanos que cayeron en su vehículo en un puente, también fueron rescatados y hospitalizados.

Replicas mantienen en alerta a Taiwán

La Administración de Ferrocarriles de Taiwán confirmó que en la estación Dongli, en el sureste, se desprendieron 6 vagones, sin dejar heridos.

Además, 600 personas quedaron atrapadas en las zonas de Chike y Liushishi por el bloqueo de carreteras, mismas donde ya laboran los servicios de emergencias para reabrirlas.

A pesar de que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron alertas de tsunami en un inicio, las retiraron.

Desde entonces, diversas réplicas se han sentido en Taipéi. Cabe señalar que Taiwán se encuentra entre dos placas tectónicas, por lo que ha sido azotado por más de un sismo fuerte en los últimos años.

Tan solo en 2016, un terremoto al sur dejó más de 100 muertos; en 1999 otro sismo de magnitud 7.3 dejó más de dos mil fallecidos en Taiwán.