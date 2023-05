“Abrázame a mi hija": sobreviviente de autobús en Nayarit

“Yo lo que hice fue abrázame a mi hija, abrázame a mi niña fuerte, no me la sueltes y cuando le dijeron vete a la orilla vete a la orilla, para que vayas frenando, no sé si pegó en una piedra que el camión se volteó", así fue como narró Víctor Villegas, sobreviviente del accidente cuando un autobús volcó en una barranca en Nayarit.

Sobreviviente tras accidente de autobús en Nayarit

Es un sobreviviente y relata para Fuerza Informativa Azteca los momentos, segundos y minutos del mortal accidente en la carretera 200. Ese accidente, donde 19 personas murieron cuando un autobús de pasajeros volcó a una barranca en el estado de Nayarit.

Es Víctor Villegas, él, su esposa Luz Elena y su hija de 6 años Dayana, solo querían unos días de playa, aprovechar el fin de semana largo.

“Cuando llegamos allá a las curvas el camión se apagó, se paró, le dije a mi esposa mira, el camión se descompuso van a mandar a alguien para que nos lleve y el vato echó a andar el camión y dijo: ya jalo y nos vamos, ya para las curvas como que se estaba prendiendo el camión, olía a quemado, le dije a mi esposa huele a quemado, cuando desperté estaba fuera del camión, no sé, mi reacción fue buscar a mi esposa y mi niña, bajé al barranco con mi celular con la luz prendida gritándoles”, continuó con su narración Víctor.

Víctor sobrevivió al camionazo con una fractura de brazo, golpes y cortadas en todo el cuerpo, pero en general está bien. No así su esposa Luz Elena, quien perdió su brazo derecho y permanece hospitalizada en el Centro Médico de Occidente.

“Cuando la vi tenía el brazo a la mitad es que lo tenía así metido para dentro”, describió Víctor Villegas la tragedia de su esposa.

Dayan Monserrat, la pequeña de 6 años también sobreviviente está internada en pediatría, se espera que la den de alta esta misma semana.