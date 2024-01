Sobreviviente del colapso de una dovela del Tren Interurbano revive el terror: “Se cimbró, tembló"

Durante la tarde del martes 16 de enero, una dovela de 90 toneladas cayó sobre la Avenida de las Minas, cerca del Metro Observatorio, en medio de las obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Un suceso que cimbró a todos los vecinos de la colonia Acueducto y que generó conmoción por las imágenes posteriores.

Afortunadamente para todos los habitantes y trabajadores cercanos, no hubo víctimas y todo se redujo a daños materiales; sin embargo, esto no quitó el susto de los mecánicos que se encontraban trabajando a escasos centímetros de donde cayó la pieza de concreto, la cual aplastó un taxi y una camioneta.

Fue precisamente este último vehículo el que corrió con mayor suerte para su dueño, pues apenas unos minutos antes acababa de descender de la unidad para dirigirse a su casa. Se trata de Víctor Hernández, quien concedió unas palabras para Fuerza Informativa Azteca (FIA), donde relató el terror del colapso y cómo se salvó de ser aplastado por la dovela del Tren Interurbano.

Entrevista a un sobreviviente del colapso de una dovela del Tren Interurbano

Víctor Hernández se salvó de una trágica #muerte por minutos. Acababa de dejar su camioneta cuando se cayó la estructura del #TrenInterurbano.



La entrevista de @karianacn, @vaitiaremateos, @Radiohen y @_otomartinez en @HechosAM. pic.twitter.com/AcYwpWTZ9b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2024

“Acabábamos de salir, tenía como unos cinco-diez minutos por mucho, que nos dirigíamos a la casa a comer. Cuando llegamos se oyó el tronido que se quebró, y aparte enseguidita se oyó el fregadazo y como que tembló", explicó Víctor para FIA, quien estuvo a unos minutos de ser una víctima fatal del accidente.

“Iban a avisar a mi familia de que estaba yo adentro (de la camioneta), porque nadie me vio salir (...) Ya cuando me tocaron, no tenía mucho de sentarme, y preguntaron que dónde estaba. Mi tío me vio y me dijo que fuera a ver la camioneta (...) Por poquito me cae a mí", sentenció el ciudadano mexicano.

“Hay que vivir la vida al máximo, día tras día. Ni despertarse con un enojo a tu enemigo, mejor decirle ‘buenos días’ y adelante” Víctor Hernández, sobreviviente del accidente con el Tren Interurbano

¿Qué va a pasar con los daños por la caída de una dovela del Tren Interurbano?

Respecto a los daños ocasionados por la caída de esta estructura de cemento del Tren Interurbano, Víctor explicó que ya se acercó personal de la Fiscalía y están revisando los detalles con la aseguradora de la grúa encargada de las obras en esta zona; sin embargo, asegura que hay una demora mínima de hasta 15 días.

Esto ha generado preocupación y poca claridad de cuándo podría quedar resuelto el resarcimiento de los daños materiales; sin embargo, es un hecho que las autoridades realizarán la compensación por la pérdida del vehículo.