¡No alcanzó boleto! Iba a viajar en autobús accidentado en Oaxaca

Durante las primeras horas del pasado miércoles 5 de julio, un autobús que salió de Ciudad de México con rumbo a Chalcatongo de Hidalgo, en Oaxaca, volcó y cayó al río que se encuentra detrás de la iglesia de Magdalena Peñasco, en Tlaxiaco.

De acuerdo con autoridades, el número de muertos por el accidente aumentó a 29, mientras que 19 personas resultaron lesionadas. Ante la tragedia, hay quienes libraron la muerte por no haber conseguido un boleto de autobús, como es el caso de José Emilio Aguilar.

No alcanzó boleto y evita estar en accidente en Oaxaca

Pasajero se salva de estar en accidente en Oaxaca

José Emilio estaba en Ciudad de México y la noche del pasado martes debía abordar un autobús con destino a Yosondúa, en la región de la mixteca oaxaqueña. Su tía, hermana de su papá, sí alcanzó a comprar un boleto en la unidad que volcó y cayó en el río de Magdalena Peñasco.

José Emilio tenía la intención de abordar el autobús en el que viajaría con su tía, pero quedaba un solo lugar y decidió mejor adelantar su viaje en otro camión que partió una hora antes.

“El autobús en el que venía yo pasó primero. Yo llegué a las cinco y media de la mañana y el accidente reportan que fue a las seis y media de la mañana. Realmente fue porque ya no había lugar, proque ya no había lugar en el autobús que yo viajo, por eso no me subí en ese y opté por buscar otro autobús que viaje para acá"; señaló para Fuerza Informativa Azteca, José Emilio.

Horas después del accidente, José Emilio fue a preguntar por su familiar; sin embargo, el nombre de ella jamás apareció en la lista de heridos. Hoy su familia junto con otras de diferentes poblaciones de la mixteca oaxaqueña, lloran la partida de quienes no pudieron llegar con vida a su destino.

Alcaldesa de Oaxaca se reúne con familias de víctimas del accidente

En la presidencia municipal de Magdalena Peñasco se reunieron personas de otras comunidades esperando saber sobre sus familiares que viajaban en el autobús.

Aunque hasta el momento no se definen las causas que provocaron el accidente, hay personas que aseguran que la línea camionera no era segura para viajar.

En tanto, las personas que fallecieron en el lugar del accidente fueron llevadas al auditorio municipal de Magdalena Peñasco, mientras que la mayoría de los heridos fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Tlaxiaco, en Oaxaca.