Se abre socavón en Guatemala caen dos vehículos y una motocicleta

Los bomberos de Guatemala rescataron a cuatro personas que cayeron en un enorme socavón que se formó en la zona 6 de Villa Nueva, a unos 16 kilómetros de la capital del país centroamericano.

De los lesionados, tres viajaban en un vehículo y otro conducía una motocicleta.

Las tres personas heridas cayeron al socavón en su vehículo a un abismo de alrededor de 15 metros, debido a la desaparición parcial de la calle, y fueron rescatadas horas después por los cuerpos de socorro, según confirmaron diversas fuentes.

Momento en el que un vehículo cae dentro del socavón en #VillaNueva, Guatemala. El Ejército de Guatemala recurre a la unidad canina para seguir la búsqueda de personas desaparecidas en el socavón. pic.twitter.com/vARGs6hMqs — ITR Oficial (@ITROriginal) September 25, 2022

Socavón de más de 30 metros de diámetro

En el lugar del accidente hay dos huecos de unos 30 metros de diámetro y 12 metros de profundidad, consecuencia de las intensas lluvias registradas en territorio de Guatemala.

Al menos dos personas se encuentran desaparecidas supuestamente se trasladaban en otro automóvil que también cayó al socavón, como señalaron sus familiares a periodistas.

"Nosotros no vamos a irnos de acá. Y si los bomberos y la municipalidad dicen que no van a entrar, nosotros estamos dispuestos a ingresar", dijo uno de los familiares a periodistas.

Ellas viajaban junto al padre de la menor, quien fue rescatado del agujero y enviado al hospital donde lo localizaron. Se cree que por la magnitud del agujero el vehículo quedó entre los escombros.

A rescue worker descends on a sinkhole opened by the rains, in Villa Nueva, in Guatemala City, Guatemala September 25, 2022. REUTERS/Luis Echeverria|LUIS ECHEVERRIA/REUTERS

Dos personas desaparecidas por socavón

Los cuerpos de socorro y miembros del Ejército de Guatemala han ingresado con equipo especial al hundimiento en busca de las dos personas desaparecidas, sin resultados positivos hasta el momento. Sin embargo, ya han sacado del abismo a un vehículo.

Las personas rescatadas del socavón son María del Rosario Velásquez, de 74 años, con fractura de cadera, además de Adolfo Mejía Itzep, de 27 y Javi Gómez, de 20.

#Ahora | Cámaras captan el momento en que cae uno de los vehículos en el socavamiento registrado en la zona 6 de Villa Nueva.



Vía: @DSanchinelliGT pic.twitter.com/mXadlE6ZSh — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) September 25, 2022

El presidente de Guatemala Alejandro Gianmmattei publicó un tuit en el que se solidarizó con las familias de los afectados.

Al menos 44 personas han muerto por la temporada de lluvias (de mayo a octubre) en Guatemala este año, de acuerdo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

