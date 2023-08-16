Manifestó voluntad de solicitar asilo: Corea del Norte sobre soldado estadounidense

Corea del Norte dijo que Travis King confesó haber entrado al país por "maltrato inhumano y discriminación racial dentro del Ejército estadounidense", informaron los medios de comunicación estatales, en el primer anuncio público del incidente por parte de Pyongyang.

El soldado entró a Corea del Norte mientras realizaba una visita civil a la Zona de Seguridad Conjunta, en la frontera fortificada entre las dos Coreas. Funcionarios estadounidenses han dicho que creen que Travis King cruzó la frontera deliberadamente.

Investigadores de Corea del Norte también han llegado a la conclusión de que King cruzó deliberada e ilegalmente, con la intención de buscar refugio en el territorio o en un tercer país, dijo la agencia estatal de noticias KCNA.

Durante la investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la RPDC porque tenía rencor por los tratos inhumanos y la discriminación racial en el Ejército de EEUU. Medio estatal Norcoreano KCNA

"También expresó su voluntad de buscar refugio en la RPDC o en un tercer país, diciendo que estaba desilusionado por la desigual sociedad estadounidense".

El Pentágono, en tanto, dijo que no podía verificar los supuestos comentarios de King y destacó que Washington seguía pendiente de su regreso sano y salvo.

"Seguimos enfocados en su retorno seguro. La prioridad del Departamento es traer al soldado King a casa y estamos trabajando por todos los canales disponibles para conseguirlo", dijo un portavoz del Pentágono.

The United States is trying to determine the fate of US soldier Private Travis T. King, who made an unauthorized crossing into North Korea, throwing Washington into a new crisis in its dealing with Pyongyang https://t.co/JZOO9XxQJg pic.twitter.com/GyKANmpijj — Reuters (@Reuters) July 19, 2023

¿Qué pasó el 18 de julio en Corea del Norte?

Según los reportes oficiales, Travis King estaba en un recorrido civil por la aldea de la tregua de Panmunjom cuando cruzó la Línea de Demarcación Militar que ha separado a Corea del Norte y Corea del Sur desde que la Guerra de Corea terminó con un armisticio en 1953.

El militar, hoy en Corea del Norte, había sido multado por asalto mientras estaba estacionado en Corea del Sur y había estado detenido durante más de un mes antes de ser escoltado al Aeropuerto Internacional de Incheon por el ejército estadounidense para un vuelo comercial a Dallas, Texas.

Una vez que pasó los controles de seguridad, aseguró al personal de la aerolínea en la puerta de embarque que había perdido su pasaporte y regresó a la terminal, dijo a Reuters un funcionario del aeropuerto bajo condición de anonimato.

Según Christine Wormuthm, secretaria del ejército: "tal vez no haya estado pensando con claridad, francamente". "Había agredido a un individuo en Corea del Sur y había estado bajo custodia del gobierno de Corea del Sur e iba a regresar a Estados Unidos y enfrentar las consecuencias en el Ejército", dijo. "Estoy seguro de que estaba lidiando con eso".