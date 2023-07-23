¡Tragedia! Soldado del Congo asesina a 12 personas, incluidos 9 niños

¡Ataque fatal! El sábado 22 de julio se vivió una de las peores tragedias del año en la República Democrática del Congo (RDC) cuando un miembro del ejército ingresó a un entierro y abrió fuego contra los presentes; las autoridades informaron que al menos 12 personas murieron en el lugar.

"El incidente ocurrió ayer cuando uno de nuestros efectivos de la armada disparó a quemarropa contra la multitud durante el entierro de su hijo en Tchomia", indicó el portavoz de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), teniente Jules Ngongo.

Niños fueron asesinados durante entierro en el Congo

Los reportes indican que el elemento de las fuerzas armadas asesinó a 12 personas, entre los que destacan 9 niños y 2 mujeres que se encontraban en la aldea de Tchomia, la acción ha sido condenada por los ciudadanos del Congo, quienes viven una ola de violencia representada en omisiones a los derechos humanos a través de homicidios y represiones para los locatarios que buscan levantar la voz.

Le samedi 22 juillet, un élément des #FARDC, en provenance de #Gobu, a tué 13 civils dont 10 enfants et 2 femmes qui auraient participé à l’enterrement de son fils décédé en son absence au village de #Tchomia en chefferie des #Bahema-Banywagi (territoire de #Djugu, #Ituri). #RDC pic.twitter.com/28EBogpDQ2 — Baromètre sécuritaire du Kivu (@KivuSecurity) July 23, 2023

¿Por qué el militar mató a 12 personas en el Congo?

¿Por venganza? El portavoz que anunció la muerte de niños y mujeres en el Congo desconoce por qué atacó a las personas; sin embargo, versiones de personas cercanas consideran que el militar se encontraba enojado porque su pareja gastó todos sus ahorros en pagar el entierro; hasta el momento el homicida se mantiene prófugo y se desconoce en dónde podrían encontrarlo, pero las autoridades ya suman esfuerzos para dar con su paradero.

"Hemos desplegado equipos para encontrarlo. Pensamos que debe ser detenido y responder por sus acciones, porque se trata de un acto de indisciplina", añadió el portavoz.

Niños del Congo son desplazados por la violencia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) se ha encargado de estudiar el problema que se vive en el Congo, en este caso el panorama de los niños, al menos 800 mil fueron desplazados por la violencia que se registra entre el ejército y los grupos armados; sin embargo, la situación no se detiene ahí, por también aumentaron los casos de abuso sexual.

"Los niños en el este de la RDC siguen sufriendo consecuencias devastadoras a medida que las oleadas de violencia desestabilizan la región", ha asegurado Tajudeen Oyewale, representante adjunto de UNICEF en la República Democrática del Congo.