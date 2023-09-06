VIDEO “Una sorpresa especial”: Soldado con disfraz de tigre visita a su hijo en escuela de EU

Un soldado de Estados Unidos (EU) que estuvo un año en labores en el Medio Oriente sorprendió a su hijo de siete años al visitarlo en su escuela en Ohio, sólo que lo hizo con un disfraz de tigre.

Perry Chronister, sargento de la Guardia Nacional, visitó a su pequeño hijo, Eli, durante su primer día de clases en segundo grado de la escuela primaria DeWitt en la ciudad de Cuyahoga Falls, condado de Summit.

El soldado de EU estuvo un año en Medio Oriente.|Facebook Mary Chronister.

¿Por qué el soldado usó un disfraz de tigre?

El padre de familia apareció al frente del salón, pero en lugar de vestir el uniforme militar, usó un disfraz de tigre, la mascota del plantel. El sargento aseguró que esta fue una idea de uno de los profesores, para que le diera un bonito recuerdo a su hijo.

"Uno de los maestros tuvo una gran idea. Me dijo '¿qué tal si te pones un disfraz de la mascota de la escuela, entras, saludas un poco a los niños y haces tu gran revelación?’", declaró Chronister a la cadena local WLWT.

¿Por qué no el sargento no podía comunicarse son su hijo en Medio Oriente?

El sargento señaló que no pudo comunicarse con su hijo durante su desplegado en Medio Oriente durante la Navidad y el cumpleaños de Eli, ya que no había una conexión adecuada de internet, y por lo que no pudieron hablar por largos periodos.

El 18 de agosto de 2023, Chronister entró al salón de su hijo, mientras un profesor le indicó que había una sorpresa para los pequeños. Los profesores de la escuela captaron el momento.

WATCH: a soldier's surprise! This dad showed up to his son's first day of school after a yearlong deployment. Hear the heartwarming story from them tonight at 11 @wkyc pic.twitter.com/3S9VKTGGdx — Bri Buckley (@BriBuckleyTV) August 19, 2023

Después, el hombre en el disfraz se inclinó justo enfrente de Eli, se quitó la máscara de tigre y dejo ver que era él, a lo que el menor de edad saltó a darle un abrazo.

“Es tu papá. Es una sorpresa especial”, mencionó una de las profesoras que grabó el instante donde apareció el padre de familia.

