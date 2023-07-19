Soldado de Estados Unidos detenido en Corea del Norte identificado como Travis King

El soldado de Estados Unidos que cruzó la frontera de Corea del Sur a Corea del Norte, fue identificado como Travis King.

Se sabe que había cumplido casi dos meses en una prisión de Corea del Sur y fue liberado el 10 de julio después de cumplir su condena. Al salir en lugar de subirse a un avión que lo llevaría de regreso a Fort Bliss, Texas, Estados Unidos, se fue y se unió a un recorrido por la aldea fronteriza coreana de Panmunjom, donde cruzó corriendo la frontera, dicen funcionarios estadounidenses.

El soldado de segunda clase Travis King, que ha servido en el ejército de Estados Unidos durante más de dos años, había sido detenido por cargos de agresión en contra de una patrulla.

Quién es Travis King

King es un explorador de caballería que se unió al ejército en enero de 2021. En el momento de su rotación en Corea del Sur, King fue asignado al 6° escuadrón, regimiento No. 1 de caballería, 1er equipo de combate de brigada, 1ra división blindada de Fort Bliss, Texas, según el portavoz del ejército Bryce Dubee.

Un testigo que estaba en el mismo recorrido por la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas de 240 kilómetros desde el final de la Guerra de Corea en 1953, subrayó que el soldado estadounidense que huyó al Norte, lo identificó como Travis King.

Primer estadounidense detenido en Corea del Norte en casi cinco años

Huyó a través de la frontera fuertemente armada hacia Corea del Norte, convirtiéndose en el primer estadounidense detenido en el Norte en casi cinco años.

El ejército estadounidense investigaba para determinar el destino de Travis, quien cruzó sin autorización la frontera intercoreana hacia Corea del Norte, lo que llevó a Washington a una nueva crisis en su trato con el estado con armas nucleares.

Conmocionada la madre de Travis King

Claudine Gates, madre del soldado, que es oriunda de Racine, Wisconsin, se declaró "conmocionada" cuando el ejército estadounidense le comunicó este martes que su hijo, identificado como el soldado Travis King, había cruzado la frontera con Corea del Norte.

"No me imagino a Travis haciendo algo así", dijo Gates a ABC.

Gates cuenta a ABC News que tuvo noticias de su hijo hace varios días y que éste le dijo que regresaría a su base en Fort Bliss.

Relaciones tensas entre Estados Unidos y Corea del Norte

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte han sido tensas durante décadas, pero las cosas son particularmente difíciles en este momento.

Las tensiones entre Pyongyang y Washington han ido en aumento, ya que Corea del Norte ha intensificado sus programas nucleares y de misiles en los años posteriores a la ruptura de las conversaciones entre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y Kim Jong Un de Corea del Norte en 2019.

Esas conversaciones, que abarcaron tres reuniones en persona y vio a Trump convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en cruzar la misma línea de demarcación que King cruzó este martes, terminó sin avances diplomáticos significativos.

Hasta la fecha, Corea del Norte ha probado misiles balísticos intercontinentales tres veces este año y acusó a Washington y Seúl de aumentar las tensiones con ejercicios militares y despliegues de armas, incluido el de un submarino de misiles balísticos con capacidad nuclear de la Marina de Estados Unidos en el puerto surcoreano de Busan esta semana.

El año pasado, Corea del Norte probó más de 90 misiles balísticos y de crucero, incluido uno que sobrevoló Japón, desafiando las sanciones internacionales. El aumento en las pruebas ha generado preocupaciones de que se esté preparando para una posible prueba nuclear, la primera desde 2017.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Corea del Norte. En cambio, la embajada de Suecia en Pyongyang actúa como enlace para Estados Unidos.