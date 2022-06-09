Soldados israelíes matan a palestino en enfrentamiento en Cisjordania

Este jueves un hombre palestino, identificado como Mahmoud Abu Ayhour, fue asesinado por soldados israelíes durante un enfrentamiento en Cisjordiania ocupada, además, seis personas más resultaron heridas.

Algunos testigos narraron que los soldados israelíes ingresaron a Halhoul y sellaron una oficina de cambio de moneda, lo que provocó el enfrentamiento contra un grupo de palestinos que comenzó a lanzar piedras contra las fuerzas de Israel.

Por su parte, autoridades israelíes anunciaron que su ejército ingresó a la oficina de cambio de moneda con la intención de confiscar “fondos terroristas” en la ciudad cerca de Hebrón, cuando fueron atacados por varios palestinos con piedras y explosivos.

Los soldados isarelíes respondieron con medios de dispersión de disturbios y fuego para calmar a los palestinos, lo que ocasionó la muerte del hombre.

|Reuters

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina dijo que el asesinato del hombre palestino, de 27 años de edad, fue una “ejecución” y pidió protección internacional para los palestinos.

La violencia en los territorios donde los palestinos buscan la condición de Estado aumentó desde que se estancaron las conversaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos en 2014. También aumentaron los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Tan solo en lo que va del año, las redadas de soldados israelíes mataron a 47 palestinos y ataques callejeros árabes asesinaron a 19 personas en Israel y Cisjordania.

Soldados israelíes matan a periodista palestina en Cisjordania

El caso más reciente, ocurrió en mayo de este año, cuando los soldados israelíes mataron a una periodista palestina mientras realizaba su trabajo. La mujer recibió un disparo en la cabeza cuando cubría un operativo de Israel contra sospechosos de terrorismo en calles de Jenin, Cisjordania.

También resultó herido de bala el periodista y productor, Ali Al-Samudi, quien la acompañaba, "íbamos a filmar la operación del ejército. De repente, uno de ellos nos disparó", dijo Ali, quien culpó al ejército de Israel.