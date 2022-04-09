Soldados ucranianos se casan en medio del conflicto con Rusia

Portando uniformes y sin desprenderse de sus armas, dos soldados ucranianos se demuestran su amor y se casan en medio del conflicto militar con Rusia.

Anastasiia, de 24 años de edad y Viacheslav, de 43, se dieron el sí en un parque de Kiev, frente a sus compañeros miembros de las Fuerzas Ucranianas, mientras todos portaban sus armas colgadas al hombro.

Tanto los novios como los testigos se encuentran defendiendo a su país de las tropas de Rusia que llegaron a Ucrania desde el pasado 24 de febrero, sin embargo eso no fue impedimento para que contrajeran matrimonio.

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Soldados ucranianos se casan en un parque

Los soldados ucranianos dejaron de lado por unas horas la operación militar para casarse en un parque de Kiev. Anastasiia llevaba puesto su uniforme, con una corona de flores blancas en la cabeza y un ramo improvisado.

Mientras que Viacheslav, también con su uniforme solo llevaba su arma al hombro, detrás de los novios caminaron sus compañeros del Ejército, como testigos de la boda en medio del conflicto con Rusia.

Al finalizar la boda, los soldados ucranianos mostraron sus anillos de bodas y se tomaron algunas fotografías, luego de que el Ejército ruso se retira de Kiev, dejando momentos de incertidumbre por no saber qué pasará.

Sin embargo, ellos no son los únicos soldados ucranianos que se han casado tras el inició del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. A principios de marzo, una pareja de soldados también se casó acompañada de sus compañeros soldados.

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Aunque llevaban 20 años como pareja y hasta tenían una hija de 18 años, nunca habían pensado en contraer matrimonio de manera formal, pero servir a su país en medio del conflicto con Rusia, los hizo reconsiderar su decisión.

Incluso, el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, felicitó a los soldados ucranianos recién casados, y puso como ejemplo de valor a la pareja, que a pesar del difícil momento por el que pasa el país, decidieron casarse para dar una esperanza al resto de los ciudadanos.