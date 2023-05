Soledad una epidemia que aqueja a Estados Unidos y al mundo

En una epidemia en eso se ha convertido la soledad en Estados Unidos, no solo porque de acuerdo a datos del Censo poco más del diez por ciento de la población vive sola, sino porque más de la mitad de los habitantes han sentido soledad en los últimos meses; “podemos estar acompañados pero no tenemos relaciones positivas, conexiones positivas con las personas y lo que puede pasar es que son negativas y eso causa que nos aislemos y nos sintamos solos “ me expresó Miriam Brown quien es psicóloga y trabaja para el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles.

Aunque el aislamiento no discrimina, las personas de la tercera edad son las más vulnerables a sentirse aisladas incluso viviendo con alguien; “ vivo con una hija a veces- cuando una vive con personas se siente uno sola de repente pero trato de oír música como de la Santanera y trato de no estar sola ” me comentó la Sra. Josefina Rodriguez quien hace siete años tuvo que ser hospitalizada por una depresión que le ocasionó problemas en el corazón, ahí le recomendaron asistir a un centro para personas de la tercera edad - “ he sido bendecida porque aquí he encontrado amistades que me han cambiado la vida”.

Para algunos adultos mayores no hay muchas alternativas, “mis hijos ya dependen de ellos ya, de todos como usted sabe como dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan mejor así estoy solo mejor, porque imaginé que mi nuera le dijera a mi hijo, ya saca a este viejito, estaría peor así que mejor solo” , me compartió Don Humberto, quien pasa la mayor parte del tiempo solo, dice recoge latas y las vende y aunque esta es su realidad, no le es fácil “ Dificilísimo vivir solo, hay veces que uno no tiene ni que comer esta muy trabajosa la vida”.

Expertos advierten que la soledad trae problemas de salud

La preocupación de los expertos es los daños a la salud física que puede traer el aislamiento y soledad , “De acuerdo al estudio un 29% puede desarrollar problemas físicos como problemas del corazón, un incremento más grande es problemas como derrame o stroke un 32% y lo que yo encontré más alarmante es que un 60 por ciento puede morir más pronto debido a la soledad y el aislamiento” me compartió la Dra. Brown.

La soledad, que afecta a entre el 20 y el 40% de los ancianos, tiene un gran impacto en el bienestar emocional, y muchos estudios han demostrado que tiene un impacto sobre muchos otros aspectos de la salud, desde el sistema inmunológico al cardiovascular https://t.co/Rcih7Qd9WS — EL PAÍS (@el_pais) May 15, 2023

De ahi la importancia de encontrar recursos y ayuda; “Durante la pandemia y desde ahí vimos un incremento en el número de personas que tuvieron que estar solas y sintieron soledad; en largo plazo estar en casa y no hacer mucho ejercicio y socializar, caen en depresión frecuentemente y esa depresión frecuentemente y esa depresión puede traer caída en su persona física” por eso programas el programa PACE que ayuda a residentes en el Condado Angelino se ha convertido en una salvación para personas como la Sra. Dora “ yo no siento que necesito una pastilla que me quite la depresión, yo siento que al salir yo soy feliz” dos veces por semana ella se reúne con sus ‘amigas’ que asisten al centro, “este lugar es mejor que mi familia , yo me siento bien cada vez que vengo para acá”.