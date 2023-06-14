Más de dos de cada cinco solicitudes de asilo en 2022 fueron de Latinoamérica

Más de dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo en el mundo en 2022 fueron de ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, con Venezuela a la cabeza, con un alza del 186% en el período, según un reporte global difundido el miércoles por Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La oficina de Naciones Unidas informó que en el mundo, el número de solicitudes de asilo aumentó un 83% respecto de 2021, de 1,4 millones a 2,6 millones, y las personas desplazadas crecieron en un 21% (unos 19 millones), el aumento anual más grande de la historia y una cifra similar a la población de Ecuador o Chile.

"A finales de 2022, 800,600 refugiados y otros 5,2 millones con necesidad de protección internacional residían en países de la región de las Américas, la mayoría de los cuales eran venezolanos", detalló ACNUR en un reporte presentado en Suiza. La cifra total representa un incremento del 17% desde el cierre de 2021.

En la región, las mayores poblaciones de refugiados y otras personas con necesidad de protección internacional estuvieron en Colombia (2,5 millones), Perú (976,400) y Ecuador (555,400). Solo se reportaron nuevos desplazamientos internos en Colombia, unos 214,700 durante el año pasado.

El estudio señala también que Estados Unidos, cuya frontera sur ha sufrido en los últimos años un incremento en la llegada de inmigrantes indocumentados de Centroamérica y Sudamérica, fue el mayor receptor mundial de nuevas solicitudes de asilo, con 730,400, cerca de cuatro veces más que en 2021.

A principios de este año, Washington endureció sus leyes migratorias al ampliar las nacionalidades de las personas que puede expulsar a través de la frontera hacia México para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Si queremos parar esta tendencia al alza, necesitamos paz.



Las personas #ForzadasAHuir y refugiadas NECESITAN PAZ. pic.twitter.com/NQoXDUA86P — ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNURamericas) June 14, 2023

Venezolanos en busca de asilo

Unos 5,45 millones de venezolanos eran refugiados o necesitaban protección internacional a finales del año pasado, lo que representa 16 de cada 100 ciudadanos, solo por detrás de Siria y Sudán del Sur, según el reporte.

Las solicitudes de asilo de venezolanos en 2022 subieron un 186%, a 264,000. También se incrementaron las de las personas de Cuba (seis veces más, a 194,700), Nicaragua (un 49%, a 165,800), Colombia (un 184% más, a 90,500), Honduras (un 33% más, a 79,700) y Haití (10% más, a 73,500).

"Si bien las nuevas solicitudes de asilo de estos países se registraron principalmente en otros países de la región, con el mayor número presentado en los Estados Unidos de América, Costa Rica y México, un número significativo también solicitó asilo en España", explicó ACNUR.

