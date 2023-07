“Solo quiero saber mi verdad, mi origen": Angélica, mujer que busca a su familia tras ser robada hace décadas

Angélica, una usuaria de TikTok, conmovió a las redes sociales luego de que compartiera su historia sobre cómo, fue robada y entregada con mentiras a sus padres adoptivos, hoy en Hechos Meridiano, narró el resto de este suceso.

“La persona que vive en esta casa y la que me tenía en su posesión en la colonia Roma es la persona que me regala a los padres adoptivos (...) Esta persona les dijo que mi madre adoptiva, mi madre biológica era una mujer extranjera, alemana, específicamente y que ella no podía regresarse a su país conmigo en brazos y que por eso estaba buscando la familia para que, pues me adoptaran”, narra Angélica.

Angélica descubrió que no es hija adoptiva, SE LA ROBARON cuando era una bebé, durante el #asalto a una casa, en 1977.



Hoy, décadas después, lo único que quiere es encontrar a su #familia real. ¿Dónde está?



La #entrevista con @Villalvazo13 en @HMeridianohttps://t.co/0SGCUoOSda pic.twitter.com/8Q76BmmHUF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 28, 2023

Señala que su adopción fue ilegal y que sus papás adoptivos le dieron a la persona que la tenía en ese momento, tres mil pesos por ella. Esta misma, años después, confiesa que su madre no era ninguna persona extranjera, sino que se habían metido a robar a una casa y que la sustraen de ahí para supuestamente pedir un rescate. “Yo estaba recién nacida, tenía días de nacida cuando esto sucedió", dice Angélica.

La mujer comenta que ella se ha enterado recientemente. “Busco yo a la persona que fue la intermediaria y ella fue la persona que me lo contó". También, supone que de ser cierta la versión que le contaron, quizá hubo una denuncia por parte de mi familia biológica para buscarme y es de esta forma que empieza a buscar a su familia.

No tiene contacto con su familia adoptiva

En cuanto a su familia adoptiva, Angélica dice que perdió contacto con ellos, pues desde muy chica se salió de ese hogar. “Tendrá cuatro años que no tengo contacto con ellos, específicamente con mi mamá adoptiva, mi papá adoptivo ya falleció", menciona.

Como parte de su búsqueda relata que encontró una hoja de máquina con escritura a mano donde decía que cedían sus derechos. “El nombre que viene allí es un nombre que no sé la verdad de dónde habrá salido, si esta persona es mi madre biológica, si mis papás adoptivos hicieron esto para, pues darse o justificar o algo. Los nombres que venían ahí era Cecilia y Francisco”.

Angélica dice que si sus padres aún viven, desea que escuchen la historia y que la reconozcan, pues quiere conocerlos y dice no guardarles rencor alguno. “Solo quiero saber mi verdad, mi origen”, finaliza.