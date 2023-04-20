Soluciones humanas para atender flujos migratorios: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que durante el Séptimo Encuentro de Gobernadores del Sur-Sureste, diálogo con los gobernadores sobre los esfuerzos de Estados Unidos y México para encontrar soluciones humanas y efectivas para atender los flujos migratorios sin precedentes que vienen hacia nuestros países, dirigiéndose hacia el norte de México y a la frontera compartida.

“En este sentido, la labor de los gobiernos estatales juega un papel importante al ser un punto de encuentro con los migrantes en su paso hacia los Estados Unidos”.

Deben crearse oportunidades en la región y atender las causas de la migración

Dijo que reconocieron la necesidad de seguir creando prosperidad y oportunidades en la región para generar esperanza en sus comunidades y atender las causas fundamentales de la migración.

“El sector privado estadounidense, a través de la American Chamber of Commerce de México (AmCham), ha sido un gran aliado para avanzar en esta tarea. A la par de atender las causas que generan la migración, lograr un sistema migratorio ordenado, seguro y humano, es crucial para encontrar vías legales y proteger a los migrantes de la codicia de los traficantes”

Finalmente, destacó que bajo el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, se trabaja en toda la región para abordar a la migración irregular de manera regional porque requiere del esfuerzo de todos.

Reconoce Ken Salazar compromiso de las empresas de AmCham

El diplomático, reconoció el compromiso de las empresas de la AmCham porque a través de distintos proyectos invertirán más de 600 millones de pesos en la región. De este anuncio podemos destacar que:

- Más de 97 mil personas serán beneficiadas, de las cuales, 61 mil son mujeres (63 por ciento) y ocho mil son jóvenes.

- Más de 200 comunidades indígenas se verán beneficiadas.

- Más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y 26 universidades e institutos también se beneficiarán.

Ken Salazar aseguró que estas acciones buscan crear esperanza en las comunidades, especialmente para que las mujeres, las comunidades indígenas y los jóvenes puedan construir su porvenir, mientras se preparan para el futuro.