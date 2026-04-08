Spider-Man los denfiende en Times Square tras insultos de enfermera mental a turistas israelíes

En pleno Times Square, Nueva York, entre turistas y artistas callejeros, un personaje disfrazado de Spider-Man terminó interviniendo en un altercado que se salió de control; una enfermera fue despedida tras difundirse videos donde insulta a un grupo de hombres israelíes, a quienes llamó “asesinos de bebés” y “terroristas”, en hechos ocurridos durante el fin de semana.

En medio de la escena,el artista decidió intervenir para frenar el acoso; se colocó frente a la mujer y a quienes la acompañaban, intentando contener los insultos en plena vía pública.

¿Por qué ocurrieron los insultos de la enfermera mental?

De acuerdo con los videos, la mujer se aproximó inicialmente para preguntar de dónde eran; al escuchar que provenían de Israel, elevó el tono y comenzó a lanzar los insultos, mientras otras personas se sumaban a los gritos, generando tensión en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El grupo permaneció en el lugar sin responder a las provocaciones, mientras el altercado continuaba frente a peatones y turistas.

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¿Qué dijo Spider-Man durante la intervención?

Durante los insultos, el artista disfrazado del icónico personaje de Marvel pidió que se detuvieran los insultos; en las grabaciones se le escucha señalar que no era necesario acosar a las personas y que no conocían su situación.

Pese a la intervención, la mujer continuó gritando e incluso dirigió palabras hacia él, mientras el intento por calmar la situación no lograba frenar de inmediato el conflicto.

¿Qué consecuencias tuvo el caso?

Tras la difusión de los videos, el caso escaló rápidamente fuera de Times Square y generó reacciones en redes sociales, donde usuarios identificaron a la mujer como una enfermera de salud mental que trabajaba en un centro ubicado en Manhattan; las imágenes, en las que aparece lanzando insultos directos y repetidos contra un grupo de hombres israelíes en la vía pública, provocaron señalamientos y exigencias de medidas por su conducta.

Horas después, se confirmó que la mujer fue despedida de su empleo; la propia involucrada compartió posteriormente que había perdido su trabajo tras la viralización del incidente, el cual ocurrió en uno de los espacios más visibles de la ciudad.