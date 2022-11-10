SRE y comunidades mexicanas en el exterior presentan Plan de Acción 2022-2024

En seguimiento al encuentro del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, con comunidades mexicanas residentes en el exterior el pasado 30 de agosto, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy se presentó en la Cancillería el Plan de Acción 2022-2024 para las comunidades mexicanas residentes en el exterior.

El Plan de Acción es resultado de sesiones de trabajo temáticas que sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con las y los connacionales, en las cuales se escucharon sus necesidades y propuestas.

Contiene 37 acciones sustantivas, entre las que destacan: la publicación de lineamientos para prestación de servicios consulares que den certeza y claridad sobre los criterios que aplican los consulados para la expedición de documentos, la publicación de un manual de atención consular inclusiva y el mejoramiento en el acceso a los servicios del Registro Civil.

Se cumple con la petición del presidente López Obrador.

El canciller Ebrard aseguró que con la presentación del Plan se cumplió con la petición del primer mandatario mexicano, ya que este instrumento está constituido por “acciones para cambiar la vida de las personas, ayudarlas, apoyarlas, es lo que ha querido el presidente López Obrador desde que empezó el gobierno”.

El Plan de Acción también contempla fortalecer las iniciativas de apoyo para las y los beneficiarios del Programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); intensificar las campañas informativas y preventivas para trabajadores temporales mexicanos, así como mejorar la difusión e información sobre los alcances del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

Adicionalmente, la SRE promoverá el trámite del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) desde el exterior, continuará fomentando la credencialización y el voto desde el extranjero y se implementará el sistema para la emisión de la Constancia de Reconocimiento de Organizaciones Migrantes en toda la red consular, así como el programa “Remesa Paisano” para facilitar el envío de dinero desde Estados Unidos a las familias en México.

Ante el Poder Legislativo, se impulsarán reformas y adiciones en temas de migración y refugio, voto en el exterior, la modificación de actas en oficinas consulares y la eliminación del requisito de apostilla para trámites en el Registro Civil en México.

Las y los participantes agradecieron el seguimiento que se está dando a las instrucciones del presidente López Obrador y enfatizaron la importancia de concretar este Plan de Acción de la mano de los y las integrantes de las comunidades, por lo que en las siguientes semanas se llevarán a cabo mesas de trabajo para retroalimentación del instrumento, con miras a publicarlo próximamente.