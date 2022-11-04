Subastarán Ferrari con el que Michael Schumacher fue campeón en 2003

La casa de subastas Sotheby’s pondrá a la venta el Ferrari que utilizó Michael Schumacher con el que ganó cinco carreras en la temporada de 2003 y se consagró como campeón del mundo.

La subasta se realizará la próxima semana en Ginebra, Suiza. El monoplaza que perteneció a Michael Schumacher podría alcanzar un precio de hasta 9.4 millones de dólares, informó este viernes Sotheby’s.

La casa de subastas indicó que el monoplaza de Schumacher es uno de los únicos con más de cuatro victorias en la historia de Ferrari.

"Es especial porque este coche es uno de los únicos con más de cuatro victorias en la historia de Ferrari y especialmente con uno de los pilotos más hábiles de su generación, Michael Schumacher", dijo Vincent Luzuy, asistente ejecutivo del director de ventas de RM Sotheby's.

En su carrera, Michael Schumacher alcanzó 91 victorias, 68 poles, 77 vueltas rápidas y 155 podios.

|Reuters

El Ferrari de Michael Schumacher

El auto que utilizó Michael Schumacher para convertirse en campeón fue el Ferrari F2003-GA, con el chasis 229. El vehículo se presentó en el Gran Premio de España de 2003.

El monoplaza fue bautizado como “GA” en homenaje al presidente de Fiat de la época, Gianni Agnelli, quien falleció en ese año, según el portal Motor1.

El Ferrari ganó durante se debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España, el triunfo lo repitió en las competencias de Austria y Canadá.

En el Gran Premio de Italia, en Monza, Michael Schumacher consiguió la pole position, la vuelta rápida y se consagró como el campeón mundial de la Fórmula 1.

