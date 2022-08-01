Subastarán joyas y objetos que Elvis Presley le regaló a su mánager

Una colección de joyas que Elvis Presley regaló a su mánager, el coronel Tom Parker, saldrá a subasta el 27 de agosto. Muchas de las piezas fueron proporcionadas por Priscilla Presley, quien fuera esposa del "Rey del Rock and Roll"

A collection of personal jewelry of Elvis Presley & Colonel Tom Parker, that was lost for decades and will be sold at auction in August, at the Sunset Marquis Hotel, in Hollywood, California, U.S., July 28, 2022. The items were part of a lost collection and do not belong to Priscilla Presley. REUTERS/Aude Guerrucci|AUDE GUERRUCCI/REUTERS

Son más de doscientos artículos reunidos por la casa de subastas GWS. Hay anillos de oro con incrustaciones de joyas, mancuernillas, relojes y cadenas. También se incluye la guitarra que tocó Presley durante su famoso especial televisivo de "regreso" de 1968.

Al ser entrevistada Priscilla Presley dijo que el volver a ver estos objetos le trae muchos recuerdos, añadió que era una broma recurrente con su exmarido que constantemente compraba o encargaba joyas para Parker porque el mánager ya tenía todo lo que necesitaba y los Presley no sabían qué más comprarle.

De hecho comentó que al coronel no le gustaban tanto las joyas, pero que las usaba de vez en cuando para que Elvis, vira que si las portaba, pero que practicamente todas las piezas fueron elegidas por el ídolo.

Elvis Presley's jewelry on auction with Priscilla Presley's support https://t.co/RLNpEQ9C5M pic.twitter.com/fgUjnJcexM — Reuters (@Reuters) August 1, 2022

Priscilla Presley dijo que se sentía protectora de los artículos porque ella diseñó algunos de ellos, incluidos los artefactos con el logotipo de la TCB Band, los músicos que formaban la sección rítmica principal de la banda de acompañamiento de Presley en sus últimos años. "TCB" significaba "taking care of business", una expresión favorita de Presley y que en español podría traducirse como "cuidando los negocios".

Subasta millonaria

Según Brigitte Krus, Directora General de la Casa de Subastas hay piezas de joyería de Elvis que van desde los 10,000 dólares y medio millón y algunas que alcanzan el millón de dólares pero espera que la guitarra Comeback Special supere el millón.

A view of a guitar and a collection of personal jewelry of Elvis Presley & Colonel Tom Parker, that was lost for decades and will be sold at auction in August, at the Sunset Marquis Hotel, in Hollywood, California, U.S., July 28, 2022. The items were part of a lost collection and do not belong to Priscilla Presley. REUTERS/Aude Guerrucci|AUDE GUERRUCCI/REUTERS

Priscilla Presley apoyó la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta. Dijo que hay muchos productos que dicen fueron de Elvis y no es verdad y con esta subasta tendría la seguridad de que la gente que las compre, las va a valorar y a cuidar.

