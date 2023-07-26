Continúa la tragedia en Ecuador: subió a 31 el número de reos muertos por enfrentamientos en la Penitenciaria del Litoral

La Fiscalía de Ecuador elevó el número de presos muertos de 18 a 31 luego de los enfrentamientos registrados en la Penitenciaria del Litoral en Guayaquil. También subió a 14 los heridos

El gobierno de Ecuador informó que 120 agentes penitenciarios retenidos en seis cárceles fueron liberados. Las autoridades no informaron si la huelga de hambre de los presos se mantenía. Además, declaró el estado de emergencia en todas las cárceles del país y autorizó a las fuerzas armadas a retomar su control.

La declaración de emergencia por 60 días en el sistema carcelario de Ecuador habría desencadenado la violencia en la ciudad de Esmeraldas, cerca a la frontera con Colombia, donde 15 guardias penitenciarios y otros dos empleados estaban retenidos en la cárcel local en medio de un amotinamiento.

El Estado pone orden en la Penitenciaria del Litoral porque la fuerza coercitiva jamás se doblegará. Hoy, en la madrugada, iniciamos la intervención, luego de emitir el estado de excepción en el sistema carcelario con el Decreto 823.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/umx7AnGyO2 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 25, 2023

En la misma Esmeraldas fue atacada una unidad policial, se colocaron explosivos en gasolineras y se quemaron varios autos. La oficina del fiscal general de Ecuador dijo que un civil resultó herido en un ataque con una bomba molotov en su oficina en la ciudad.

Rechazamos el atentado perpetrado contra las dependencias en la provincia de Esmeraldas y hace un llamado público a las entidades competentes para que actúen con firmeza en contra de la criminalidad. Fiscalía de Ecuador

En Guayaquil, Ecuador, unos 2.700 uniformados entre militares y policías ingresaron a la Penitenciaría del Litoral tras la promulgación de la medida, retomando el control de tres pabellones con detonaciones controladas.

#ACTUALIZACIÓN | #Guayas: se eleva a 31 el número de fallecidos y a 14 el de heridos tras los enfrentamientos registrados desde el sábado al interior de la Penitenciaria del Litoral, en #Guayaquil. pic.twitter.com/kxZcCbYivG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 25, 2023

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Ecuador por la ola de violencia en el país?

El gobierno de Ecuador también declaró el estado de emergencia en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en la ciudad de Durán el lunes, luego de que el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, fuera asesinado a tiros el domingo.

Según el decreto firmado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, los reclusos en la cárcel de Guayaquil utilizaron armas de fuego durante los disturbios e incendiaron instalaciones con tanques de gas.

INCAUTACIÓN DE FUSILES EN INTERVENCIÓN PENITENCIARIA



Durante controles al interior del #CPLGuayas Nro.1, @PoliciaEcuador aprehendió: armas de fuego (fusiles y pistolas), armas cortopunzantes (cuchillos y navajas), alimentadoras, cartuchos, entre otros objetos prohibidos que eran… pic.twitter.com/H9WtZn4Gsu — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 25, 2023

La intervención militar en las prisiones de Ecuador continuará hasta que se haya retomado el control y no haya amenaza para los presos o funcionarios, dijo el gobierno.

Lasso ha declarado regularmente estados de emergencia en las cárceles de Ecuador mientras intenta abordar la violencia que ha aumentado desde 2021 y ha cobrado la vida de cientos de presos.

La última ola de violencia carcelaria en Ecuador se produce en medio de la campaña para las elecciones nacionales anticipadas para el 20 de agosto, donde algunos candidatos presidenciales han prometido reformas penitenciarias, incluidos sistemas de vigilancia electrónica y agentes penitenciarios más capacitados.