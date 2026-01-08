¡Golpe al bolsillo! Sube la UMA en 2026: Esto pagarás de multas y trámites a partir de febrero

Prepara la cartera, porque el costo de cumplir con la ley será más alto este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, la referencia económica que determina cuánto pagamos por obligaciones federales y estatales.

De acuerdo con el reporte oficial, la UMA tuvo un incremento del 3.69% en comparación con 2025. Aunque parece un porcentaje menor, el impacto acumulado se sentirá en las finanzas personales de los ciudadanos y aquí te decimos de cuánto será.

Valor de la UMA en 2026; Esto se pagará por multas y trámites a partir de febrero

El valor de la UMA en 2025 era de 113.14 pesos diario, 3 mil 439.46 mensual y 41 mil 273.2 pesos anual.

A partir del 1 de febrero de 2026, estos serán los montos vigentes:



Diario: 117.31 pesos

Mensual: 3 mil 566.22 pesos

Anual: 42 mil 794.64 pesos

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2026:



¿Cuáles son los aumentos en los trámites a partir de este febrero?

Este ajuste no es solo un dato estadístico; afecta directamente el precio de diversos servicios y sanciones administrativas. Al entrar en vigor el nuevo valor, automáticamente suben los costos de:



Multas de Tránsito: Infracciones como pasarse un alto, invadir el carril del metrobús, no respetar el " Hoy no Circula

Infracciones como pasarse un alto, invadir el carril del metrobús, no respetar el " Impuestos y Derechos: Diversos pagos gubernamentales, estatales y municipales que están tabulados en veces UMA.

Diversos pagos gubernamentales, estatales y municipales que están tabulados en veces UMA. Créditos Hipotecarios: Afecta directamente a los trabajadores que tienen créditos de vivienda vigentes con FOVISSSTE o INFONAVIT que aún están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) o UMA, aumentando el saldo de su deuda.

Afecta directamente a los trabajadores que tienen créditos de vivienda vigentes con o que aún están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) o UMA, aumentando el saldo de su deuda. Sanciones Administrativas: Multas por faltas cívicas (como tirar basura o beber en vía pública).

Multas por faltas cívicas (como tirar basura o beber en vía pública). Prestaciones: También se utiliza para calcular el tope de algunas prestaciones de seguridad social y pensiones.

Las infracciones de tránsito se calculan en veces UMA. Con el nuevo valor, cometer errores al volante saldrá más caro, por ejemplo, el costo de verificación extemporánea es de 20 UMAs, es decir: 2 mil 346.20 pesos.

Invadir el carril del Metrobús, un rango entre 40 y 60 UMAs, ahora deberás pagar entre 4 mil 692.40 y hasta $7 mil 038.60.