Sudán reanuda enfrentamientos, aumenta el número de muertos y aumenta desabasto de alimentos

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), dirigidos por Mohamad Hamdan Dagalo (conocido como "Hemedti"), reanudaron los enfrentamientos y anunciaron que habían tomado el control de Um Dafog, una pequeña ciudad en la frontera entre Sudán y la República Centroafricana, y que habían capturado a 125 soldados de las SAF (el ejército regular), que al parecer se habían rendido sin luchar. Los enfrentamientos han ocasionado la escasez de alimentos.

Extracción de oro su principal fuente de financiación

La caída de Um Dafog no es particularmente sorprendente, dado el dominio político y militar de la RSF en Darfur Meridional y en el vecino este de la República Centroafricana, donde se dedican a la extracción de oro, su principal fuente de financiación.

El conflicto entre las SAF del general Abdel Fattah al-Burhane y las RSF de "Hemedti" parece centrarse cada vez más en hacerse con el control de los recursos del adversario y/o proteger los propios.

Estarían controlando algunas minas de oro

Al asegurar el control de la frontera con Centroáfrica, las RSF consolidan los vínculos con sus bases de apoyo en este país y, sobre todo, protegen los corredores de abastecimiento y exportación de las minas de oro sudanesas (aunque las RSF también estarían controlando algunas minas de oro centroafricanas).

Al mismo tiempo, en la capital, las RSF asedian la fábrica de municiones de Yarmouk, controlada por el ejército.

Desabasto de alimentos en Sudán

En el norte de Darfur, la Coordinación de los Comités de Resistencia de El Fasher afirma que 53 familias se han visto afectadas por los acontecimientos en la ciudad de Kutum, atacada por la RSF. 63 desplazados llegaron a pie a Naivasha con niños, mujeres y ancianos. Su estado psicológico es muy grave y necesitan atención sanitaria, alimentos y un refugio seguro.

Aumentó número de muertos y heridos

Al menos 866 personas han muerto y otras 6,083 han resultado heridas en Sudán desde el inicio hace dos meses de los combates entre el ejército del país y los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los datos están actualizados hasta el 6 de junio y fueron facilitados a la OMS por el Ministerio de Salud sudanés, indicó en rueda de prensa la portavoz de la organización internacional Carla Drysdale.

4.7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Sudán

Según la OMS, 4.7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país en estos momentos, siendo la situación especialmente preocupante entre niños y mujeres embarazadas y lactantes.

De acuerdo con la portavoz de la organización, más de 100,000 menores de cinco años se enfrentan a un grado severo de desnutrición que podría provocarles complicaciones médicas.

Más de 1.4 millones de desplazados

Las agencias de la ONU calculan que, desde el inicio de las hostilidades, más de 1.4 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares dentro de las fronteras de Sudán.

Una cifra que se añade a los 3,7 millones de desplazados internos con los que ya contaba el país, principalmente en la región occidental de Darfur.

Actualmente, la OMS sigue entregando suministros sanitarios al país desde su nuevo puesto de mando en la ciudad de Puerto Sudán, al noreste del país.

En el resto de Sudán, la organización depende de las partes contendientes para poder acceder a la población, por lo que Drysdale pidió que se agilicen las autorizaciones y se estabilicen las rutas seguras.