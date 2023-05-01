Las partes combatientes de Sudán acuerdan extender la tregua otras 72 horas

Las Fuerzas Armadas de Sudán y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron el domingo 30 de abril sus compromisos con una nueva tregua humanitaria de 72 horas, efectiva a partir de la medianoche del domingo.

"Con base en los esfuerzos y la solicitud de la mediación saudí-estadounidense, las Fuerzas Armadas de Sudán acordaron extender la tregua por 72 horas adicionales, para comenzar al final de la actual", dijo el ejército en un comunicado.

El ejército expresó su esperanza de que las Fuerzas de Apoyo Rápido respetaría la tregua.

Por su parte, Fuerzas de Apoyo Rápido dijo en un comunicado el domingo que "en respuesta a llamados internacionales, regionales y locales, declaramos una extensión de la tregua humanitaria por 72 horas adicionales, a partir de hoy a la medianoche".

El grupo paramilitar dijo que acordó la extensión de la tregua para abrir pasajes humanitarios, facilitar el tránsito de los ciudadanos y permitirles satisfacer sus necesidades y llegar a áreas seguras.

La declaración enfatizó el compromiso de Fuerzas de Apoyo Rápido con los términos de la tregua humanitaria y el alto el fuego completo.

Humanitarian truce in Sudan was extended on Sunday and will last for three days starting from midnight, says statement released by paramilitary Rapid Support Forces spokesperson pic.twitter.com/x4008FxkKO — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 30, 2023

Continúa cerrado el espacio aéreo de Sudán

También el domingo, la Autoridad de Aviación Civil de Sudán dijo que el cierre del espacio aéreo del país se extenderá hasta el 13 de mayo. Los vuelos para ayuda humanitaria y evacuación están excluidos después de obtener un permiso de las autoridades correspondientes y la aprobación de las Fuerzas Armadas de Sudán.

Sudán ha sido testigo de una evacuación a gran escala de ciudadanos extranjeros y diplomáticos por aire, tierra y mar desde el estallido de los enfrentamientos mortales entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum y otras zonas desde el 15 de abril.

Hasta el momento, los enfrentamientos han dejado más de 500 muertos y más de 4,000 heridos, según el Ministerio de Salud de Sudán.

