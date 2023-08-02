Suecia refuerza sus fronteras ante amenazas por quemas del Corán

Las amenazas a Suecia han aumentado tras las recientes quemas del Corán, declaró el gobierno del país, que añadió que, como consecuencia de ello, había reforzado los controles fronterizos para dar a la policía más autoridad para detener y registrar a las personas.

La inconformidad del mundo musulmán por las quemas del Corán ha llevado al gobierno a suscitar una nueva ley, en vigor desde principios de agosto, que otorga a la policía amplios poderes para realizar controles en las fronteras del país y sus alrededores, incluidos registros corporales, y permite aumentar la vigilancia electrónica.

Los controles fronterizos son una medida que nos proporciona las condiciones para identificar a las personas que entran en Suecia y podrían representar una amenaza para la seguridad. Gunnar Strömmer / Ministro de Justicia

Suecia y Dinamarca han sido escenario en las últimas semanas de una serie de protestas en las que se han quemado o dañado ejemplares del Corán, lo que ha provocado la indignación de los países musulmanes y la exigencia a los gobiernos nórdicos de que pongan fin a las quemas.

El lunes se produjeron más quemas del Corán, y ambos países afirmaron estar estudiando formas de limitar legalmente tales actos en un intento de rebajar las tensiones.

La policía danesa declaró el lunes que, al igual que en Suecia, el país registraba un elevado riesgo de ataques como consecuencia de la crisis desatado por las quemas del Corán.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que la situación era "peligrosa", "complicada" y "utilizada por personas que quieren perjudicar a Suecia", incluida Rusia, que podría estar aprovechando la situación en su beneficio.

"Puede que sea para impedir la adhesión de Suecia a la OTAN", declaró Kristersson en rueda de prensa.

🧵01: The Swedish Government has been clear in its rejection of the Islamophobic acts carried out by individuals at demonstrations in Sweden. Desecration of any holy scripture is an offensive and disrespectful act. Tobias Billström (Swedish Minister For Foreign Affairs) pic.twitter.com/41yfYaCDyM — Sweden (@Sweden) July 31, 2023

Quemas del Corán, un asunto más allá de la religión

Suecia solicitó su ingreso en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, pero la solicitud aún debe ser ratificada por el Parlamento turco.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha dicho que trabajará para que se apruebe la solicitud de Suecia, pero también ha advertido de que no lo hará mientras se sigan quemando ejemplares del Corán en Suecia.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson dijo que era importante rebajar la tensión e instó a la gente a hacer un uso responsable y respetuoso de la libertad de expresión.

El gobierno sueco también estaba estudiando la posibilidad de introducir cambios que permitieran a la policía detener las quemas del Corán en público si suponían una amenaza para la seguridad nacional, dijo el primer ministro.

No obstante, añadió, no se plantean cambios radicales en la legislación sobre libertad de expresión.