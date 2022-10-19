Suella Braverman renuncia como ministra de Interior de Reino Unido

Suella Braverman, ministra de Interior de Reino Unido, presenta este miércoles su carta de renuncia a la primera ministra Liz Truss, en medio de una crisis tras la fallida política política económica y a unos días de la salida del secretario de finanzas, Kwasi Kwarteng.

Suella Braverman tomó el cargo hace poco más de un mes, al mismo tiempo que Liz Truss asumió el poder como primera ministra de Reino Unido en sustitución de Boris Johnson.

¿Por qué renunció Suella Braverman?

La ministra de Interior compartió en su cuenta de Twitter la carta que le envió a Liz Truss explicando los motivos de su renuncia, en el documento aclara que deja el puesto tras haber cometido un error e “infringir las normas ministeriales”.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

Añade que envió un documento oficial desde su correo personal a un colega de confianza como parte de su compromiso político sobre migración, lo cual constituyó “una infracción técnica de las normas”, por lo que considera que “es correcto que me vaya”.

“Tan pronto como me di cuenta de mi error, lo informé rápidamente en los canales oficiales e informé al gabinete”.

En tanto, el medio The Guardian asegura que la renuncia de Suella Braverman se dio por órdenes del nuevo ministro de Economía Jeremy Hunt, quien se ha convertido en parte importante en el gobierno de Reino Unido.

Sin embargo, la renuncia de la funcionaria británica ocurre en un momento difícil para el país e incluso para Liz Truss, cuando un grupo de parlamentarios pidieron que abandonara el cargo a menos de dos meses de haber asumido el mando.

“Es obvio para todos que estamos pasando por un momento tumultuoso. Me preocupa la dirección de este gobierno. No solo hemos incumplido compromisos clave que se prometieron a nuestros votantes, sino que me preocupa seriamente el compromiso de este gobierno de cumplir los compromisos del manifiesto, como reducir el número total de migraciones y detener la migración ilegal, en particular los peligrosos cruces de embarcaciones pequeñas”, compartió Suella Braverman en su carta.