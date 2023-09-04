VIDEO: Detienen a sujeto con 26 iPhones escondidos en su cintura, estaba en la frontera con Paraguay

Un sujeto que quiso entrar hacia Argentina con 26 iPhones escondidos en una faja atada a su cintura. Las autoridades comenzaron a sospechar de él debido a que iba muy abrigado con respecto a la temperatura que se registraba en la zona.

Cuando los pasajeros bajaron de una unidad de transporte para la inspección, el personal del organismo identificó a una persona que caminaba con aparente tranquilidad pero muy abrigado para la temperatura de ese día. Cuando los agentes se acercaron a inspeccionar, se dieron cuenta de que la persona tenía varios bultos en la zona del abdomen, eran los teléfonos de alta gama.

📱 Quería entrar al país con 26 IPhones adosados al cuerpo, pero lo descubrieron



🧥 🥵 El sujeto llevaba un abrigo para disimular los bultos. Esto llamó la atención porque estaba muy abrigado para las condiciones climáticas de la zona pic.twitter.com/STjKqaz673 — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) September 3, 2023

Argentino con 26 iPhones ocultos en su abdomen fuen detenido en control aduanero en Paraguay

En una inspección de rutina, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas de Paraguay, detectaron a un argentino con 26 teléfonos de alta gama, que tenía escondidos bajo una faja, mientras iba a bordo de un camión que llegó al área de control aduanero.

Luego de un breve intento de resistencia, el ciudadano entregó voluntariamente los celulares de alta gama que estaban escondidos en una faja que llevaba debajo de su ropa Debido al número de dispositivos que llevaba y el hecho de que eran de diferentes modelos, se estima que probablemente había un motivo comercial y por eso llevaba esos 26 iPhones escondidos.

La unidad de trasporte provenía de la localidad de Encarnación en Paraguay y se dirigía rumbo a Posadas por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz con dirección a Argentina. Cabe señalar que conforme al artículo 977 del Código Aduanero se establece que cualquier persona que intente introducir al país mercancía no admitida, será sancionado con una multa de valor equivalente a una o tres veces el valor de los artículos.