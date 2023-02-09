Todo listo para Super Bowl 57; Eagles y Chiefs se enfrentan en Arizona

Un foco de atención de megavatios cae sobre Arizona, ya que la celebración de una semana del partido por el título de la NFL será la prueba definitiva para los anfitriones del Super Bowl, Eagles y Chiefs se enfrentarán el próximo domingo.

Ir al Super Bowl es el sueño de todos los jugadores, pero organizarlo podría ser una pesadilla logística en las manos equivocadas, con mucho en juego y una liga que exige perfección para el evento deportivo anual más visto del mundo.

Kate Gallego / Alcaldesa de Phoenix:

Todo, desde las licencias de licor hasta el servicio de autobuses, se ve afectado por el Super Bowl, por lo que hemos estado trabajando desde el día en que ganamos la licitación para estar listos”.

Gallego anticipa que alrededor de un millón de personas vendrán al centro de Phoenix, que ha sido de gran tamaño desde que la ciudad acogió por última vez en 2015, con la cantidad de restaurantes casi duplicada y 10 millones de pies cuadrados de edificios agregados. "Es realmente todo manos a la obra para la ciudad de Phoenix", dijo a Reuters la alcaldesa de Phoenix.

La competencia para asegurar una candidatura como anfitrión aparentemente se ha vuelto más feroz con cada año que pasa, ya que los nuevos y llamativos estadios en Las Vegas y Los Ángeles, los anfitriones de 2024 y 2022, respectivamente, son un atractivo tentador.

Y los viejos suplentes -el 11 veces anfitrión Miami y Nueva Orleans, que será el anfitrión por 11ma vez en 2025- parecen tener un poco de dificultades para atraer la atención de la NFL.

Todo listo para el Super Bowl 57; Eagles y Chiefs se enfrentarán en Arizona.

Arizona recibirá su cuarto partido de Super Bowl en la historia

Arizona, que es el anfitrión por cuarta vez, ve pocas razones por las que no debería contarse entre las opciones más atractivas. Esta vez, el tema del Super Bowl de la ciudad rinde homenaje a la comunidad nativa americana de Arizona.

"Estamos trabajando directamente con cuatro de nuestras comunidades de nativos americanos aquí. Y esa es la comunidad de Gila River, es la comunidad de Ak-Chin, es Tohono O'odham y es Fort McDowell. Entonces, acaban de decir que están muy emocionados de ser parte del Super Bowl", dijo Jay Parry, presidente y director ejecutivo del comité anfitrión del Super Bowl de Arizona.

Parry, quien también ocupó el cargo en 2015, dijo que se desplegará un equipo de unos 5,000 voluntarios en aeropuertos, hoteles y eventos para ayudar a que todo salga según lo planeado, con el objetivo de cumplir con los exigentes estándares de la NFL en esta final entre las Filadelfia Eagles y los Kansas City Chiefs.