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Suspende Instituto Nacional de Migración estancias temporales en el país

Son 33 Estancias Temporales suspendidas de tipo “A” y “B” con una capacidad total de alojamiento para mil 306 personas migrantes en todo el país.

La migración de latinoamericanos y mexicanos a Estados Unidos es un tema desde 1848 y que se sostiene en la demanda de mano de obra
La migración de latinoamericanos y mexicanos a Estados Unidos es un tema desde 1848 y que se sostiene en la demanda de mano de obra|JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

Escrito por: Agustín Rodríguez

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El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que conforme a sus atribuciones, suspende temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” en el país, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias, los flujos migratorios que hay en el país y su problemática. 

¿Qué son las instancias migratorias?

El Reglamento de Migración establece que las Estancias Provisionales son instalaciones físicas que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria de manera regular.

¿Cuáles serán las instancias suspendidas?

Se trata de 14 Estancias Provisionales tipo “A” y 19 Estancias Provisionales tipo “B”, las cuales tienen en conjunto una capacidad total de alojamiento de mil 306 personas migrantes.

Las Estancias Provisionales “A” permiten una estancia máxima de 48 horas, y las “B” de hasta siete días.

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Lista de estancias provisionales del INM

Se detalló que la atención que se proporcionaba en las Estancias Provisionales continuará en las demás sedes migratorias distribuidas en todo México.