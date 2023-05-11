Suspende Instituto Nacional de Migración estancias temporales en el país

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que conforme a sus atribuciones, suspende temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” en el país, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias, los flujos migratorios que hay en el país y su problemática.

¿Qué son las instancias migratorias?

El Reglamento de Migración establece que las Estancias Provisionales son instalaciones físicas que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria de manera regular.

El @INAMI_mx suspende temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” en el país con capacidad para mil 306 migrantes, mientras la @CNDH concluye la visita de supervisión a dichas instalaciones y rinde el informe especial sobre su situación. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 11, 2023

¿Cuáles serán las instancias suspendidas?

Se trata de 14 Estancias Provisionales tipo “A” y 19 Estancias Provisionales tipo “B”, las cuales tienen en conjunto una capacidad total de alojamiento de mil 306 personas migrantes.

Las Estancias Provisionales “A” permiten una estancia máxima de 48 horas, y las “B” de hasta siete días.

Lista de estancias provisionales del INM

Se detalló que la atención que se proporcionaba en las Estancias Provisionales continuará en las demás sedes migratorias distribuidas en todo México.