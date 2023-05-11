Suspende Instituto Nacional de Migración estancias temporales en el país

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que conforme a sus atribuciones, suspende temporalmente la operación de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” en el país, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluye la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias, los flujos migratorios que hay en el país y su problemática. ¿Qué son las instancias migratorias?El Reglamento de Migración establece que las Estancias Provisionales son instalaciones físicas que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria de manera regular. ¿Cuáles serán las instancias suspendidas? Se trata de 14 Estancias Provisionales tipo “A” y 19 Estancias Provisionales tipo “B”, las cuales tienen en conjunto una capacidad total de alojamiento de mil 306 personas migrantes. Las Estancias Provisionales “A” permiten una estancia máxima de 48 horas, y las “B” de hasta siete días. lista-de-estancias-provisionales.jpeg Se detalló que la atención que se proporcionaba en las Estancias Provisionales continuará en las demás sedes migratorias distribuidas en todo México.