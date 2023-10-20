¡Aquí sí había! Suspenden clases en una universidad privada de Puebla por chinches

Los casos de chinches siguen apareciendo y en esta ocasión se registró una plaga en una escuela de educación superior privada, ubicada en la colonia Santiago, en el estado de Puebla, donde las y los alumnos mostraron su desagrado ante la noticia.

De acuerdo con ellos, las exigencias de las colegiaturas son demasiado estrictas como para tener este tipo de problemas de higiene.

“Pues mal porque sería un poco antihigiénico porque son muy exigentes en otros aspectos como para tener ese tipo de problemas. En todas las escuelas siempre exigen que los pagos y este tipo de cosas como para que no haya buena higiene es algo que está mal.” reclama Giselle Quintana, una universitaria

Alumnos piden a las autoridades de su universidad tomar cartas en el asunto

Al ver sus clases en peligro ante esta plaga de parásitos, otros alumnos actuaron con prudencia y pidieron a la autoridad escolar tomar medidas ante ello. Entre las propuestas se encuentra hacer una junta con el recto de la Universidad

“Tratar de llegar a una solución coherente y aparte que no afecta a los demás tratar de hallar una solución inmediata para esto solicitar el apoyo de algún directivo el rector en este caso” sugirió Ramón Cruz, otro estudiante.

Universidad Privada en Puebla fumigó sus instalaciones

En un recorrido por la institución, el gerente operativo informó que ante la presencia de chinches, la fumigación programada se adelantó, pues señala que no es el primer plantel con presencia de estos incómodos insectos en los últimos días.

“No nada más en esta escuela sino en varias en esta desde la semana pasada se tuvo un reporte y el día de ayer se tuvo otro reporte la semana pasada atendiendo el primer reporte se realizó una fumigación y a raíz del segundo reporte que se tuvo el día de hoy se va a registrar otra fumigación que es como refuerzo de la primera.” cuenta Pedro Sánchez.

El responsable operativo, señaló que previamente se comunicó a la población escolar, que es superior a 500 estudiantes, sobre la implementación de clases en línea por la presencia de técnicos en fumigación.

Clases en Universidad de Puebla fueron suspendidas por la fumigación

Este 19 de octubre, las autoridades de la institución privada informaron a los alumnos que las clases serían impartidas en línea en lo que concluían los trabajos de fumigación y la escuela fuera segura nuevamente.

Los expertos señalan que el auge de las chinches se debe al cambio climático, pues todos estamos expuestos a transportarlas. Asimismo, señalan que la prevención es importante, por eso hay que revisar las sábanas, cambiarlas constantemente; una evidencia de chinches son las marcas en la pared o en las sábanas.