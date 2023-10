‘El INE no está rebasado’: Taddei sobre negativa de AMLO de bajar posdata en mañaneras

La presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, le regaló unas palabras a los medios de comunicación al término de la sesión extraordinaria del Consejo General y aseguró que el órgano electoral no se encuentra rebasado ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no transmitir la posdata en las mañaneras.

Los comentarios se dan luego de que el pasado martes 3 de octubre la Comisión de Quejas y Denuncias le pidió al ejecutivo federal bajar el mensaje contra los conservadores.

“El INE no está rebasado, el INE nunca va a estar rebasado, el INE actúa diariamente a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y finalmente el TEPJF quien tendrá que revisar el fondo”, dijo.

TEPJF tiene que resolver actitudes del Ejecutivo Federal: Taddei

La consejera del INE le pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomar cartas en el asunto sobre la procedencia de la queja, pues tiene que existir claridad a las facultades del INE y a la que adoptan los magistrados electorales.

“Aquí nosotros estamos facultados para dictar medidas cautelares, el fondo de la pertinencia o no, jurídicamente hablando, lo tiene que determinar el TEPJF”, subrayó.

¿Cuál fue el posdata de AMLO en la mañanera del 5 de octubre?

Durante la conferencia matutina de este 5 de octubre, el presidente de México inició con un nuevo mensaje antes de tomar la palabra, en este abordó a Benito Juárez.

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes porque correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.