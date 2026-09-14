Notas
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¡Precio del dólar se dispara! Así amanece el tipo de cambio
El precio del dólar registró un leve aumento para este jueves; sin embargo, continúa alejándose de los $18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México.
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Dólar se acerca a los 18 pesos: Tipo de cambio en México HOY
El precio del dólar registró un leve aumento para este jueves; sin embargo, continúa alejándose de los $18 pesos. Así amanece el tipo de cambio en México.
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¡El dólar se toma un respiro en pleno 'ombligo de semana'!
El precio del dólar en México registró cambios importantes para la mitad de semana, alejándose de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio este miércoles.
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El tipo de cambio en México en tiempo real este martes
El precio del dólar registró ligeros cambios en México, manteniéndose alejado de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en tiempo real en México.
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Dólar: Así amanece el tipo de cambio en México este lunes
El precio del dólar registró ligeros cambios para comienzo de la semana, alejándose de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México.
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Así amanece el tipo de cambio en México para este lunes
El precio del dólar registró ligeros cambios para el último lunes del mes, alejándose de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México.