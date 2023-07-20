Taikonautas de Shenzhou-16 completan la primera caminata espacial

Los taikonautas que viajaron a bordo del Shenzhou-16 hasta la estación espacial china Tiangong, completaron su primera caminata espacial, informó la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

Jing Haipeng y Zhu Yangzhu fueron los encargados de salir al espacio durante ocho horas para realizar actividades extravejiculares, alrededor de las 21:40 horas regresaron sanos y salvos al módulo de laboratorio Wentian.

El taikonauta Gui Haichao apoyó a sus compañeros de tripulación desde el interior de la estación espacial, para realizar todas las tareas establecidas durante la caminata espacial.

Los tres taikonautas, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu y Gui Haichao, han estado trabajando en órbita durante 51 días desde que ingresaron al módulo central el 30 de mayo, y ya completaron casi un tercio del viaje espacial de cinco meses.

China's Shenzhou-16 crew members successfully completed their assigned tasks and safely returned to the space research module today, with the support of the robotic arm after about eight hours of activities. pic.twitter.com/5BK5YNxXXj — Chinese Embassy in Ireland (@ChinaEmbIreland) July 20, 2023

La tripulación se adaptó rápidamente al entorno y llevó a cabo sucesivamente una serie de experimentos científicos en el espacio en campos que incluyen la ecología de la vida y la física de la microgravedad espacial

¿Qué hicieron los taikonautas en su primera caminata espacial?

Durante las actividades extravehiculares, completaron varias tareas, incluida la instalación y el levantamiento del marco de soporte para una cámara panorámica fuera del módulo central de Tianhe, y el desbloqueo y levantamiento de dos cámaras panorámicas fuera del módulo de laboratorio de Mengtian. Todo el proceso transcurrió sin problemas y con éxito.

Esta fue la primera vez que Jing, quien está en su cuarto vuelo, realizó una caminata espacial. Zhu se ha convertido en el primer ingeniero de vuelo de China en participar en actividades extravehiculares.

La tripulación de Shenzhou-16 llevarán a cabo una gran cantidad de experimentos de ciencia espacial y completará múltiples tareas de instalación extravehicular de cargas de aplicaciones en el futuro.

Actualmente, la tripulación de Shenzhou-16 se encuentra en buenas condiciones y el complejo de la estación espacial funciona de manera estable.

Con información de Reuters