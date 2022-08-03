Taiwán pone en vuelo aviones luego que China cruzara línea divisoria

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que 22 cazas de China cruzaron la línea divisoria que separa a la isla, por lo que este miércoles pusieron en vuelo varios aviones en su zona de defensa, con la intención de rechazar las aeronaves chinas.

El avistamiento de aviones de China en Taiwán se dio luego de la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, lo que causó la indignación de Beijing, quien inició una serie de ejercicios militares.

Taiwán informó que envió aviones y desplegó sistemas de misiles para "vigilar" las actividades de China en su zona de identificación de defensa aérea, o ADIZ, en el más reciente repunte de hostilidad en el estrecho de Taiwán.

Sin embargo, esta no es la primera vez que China despliega su poderío de armamento, pues Taiwán se ha quejado en repetidas ocasiones de las fuerzas aéreas chinas que sobrevuelan cerca de la “isla rebelde”.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022

La última misión de China incluyó 16 cazas Su-30 chinos y otros 11 aviones, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

China ha intensificado la presión militar y política para intentar obligar a la isla a aceptar el dominio chino. Taiwán rechaza las reclamaciones del país asiático sobre la isla y promete defenderse.

Ejército China inicia realiza operaciones militares

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán, e indicó que “envió señales equivocadas” a las fuerzas separatistas.

Tras la llegada de Pelosi, el Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación llevó a cabo operaciones militares conjuntas cerca de Taiwán a partir de este martes y probó el lanzamiento de misiles convencionales en el mar al este de Taiwán.

Los ejercicios incluyeron simulacros aéreos y marítimos conjuntos en el norte, suroeste y noreste de Taiwán, disparos en vivo de largo alcance en el Estrecho de Taiwán y lanzamientos de prueba de misiles en el mar al este de de la isla dijo el Comando del Teatro del Este.