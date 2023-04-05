Guterres condena prohibición talibán a mujeres de trabajar en ONU

El secretario general de la la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, condenó a las autoridades del Talibán por prohibir a las mujeres afganas trabajar para Naciones Unidas y pidió que se revoque inmediatamente la decisión. A través del vocero del Secretario General, Stephane Dujarric. Guterres dice que esta prohibición constituye una "violación de los derechos humanos fundamentales e inalienables de las mujeres".

NEW YORK, UNITED STATES - 2022/06/08: Stephane Dujarric, spokesperson for the UN Secretary-General attends a press briefing with UN Secretary-General Antonio Guterres and UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) Secretary-General Rebeca Grynspan at UN Headquarters. Antonio Guterres and Rebeca Grynspan introduced the second report of the Global Crisis Response Group on the impact of the war in Ukraine on the food, fuel, and finance sectors. (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)|Pacific Press/Pacific Press/LightRocket via Ge

Además de una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas. “El personal femenino es esencial para las operaciones de las Naciones Unidas, incluída la prestación de asistencia vital. La aplicación de esta decisión perjudicará al pueblo afgano, millones de personas que necesitan esta asistencia”, explicó Dujarric.

Full update and statement: UN protests order from de facto authorities prohibiting Afghan women from working with the United Nations in #Afghanistan:https://t.co/VZZTD4ViTs pic.twitter.com/7uVRgtFwG4 — UNAMA News (@UNAMAnews) April 5, 2023

Guterres exigió al talibán que anule éstas medidas que restringen los derechos de las mujeres y las niñas al trabajo, la educación y libertad de movimiento.

Por el momento la misión de la Naciones Unidas en Afganistán dijo que aunque no acepta la decisión por el momento ha ordenado a todos el personal afgano que no se presente en las oficinas por razones de seguridad.

En diciembre, las autoridades del Talibán impidieron trabajar a la mayoría de las empleadas de ayuda humanitaria, lo que, según los trabajadores humanitarios, ha dificultado el acceso a las mujeres necesitadas y podría llevar a los donantes a detener el financiamiento de estos programas.

Represión a las mujeres, crimen de lesa humanidad:ONU

En el pasado la ONU a declarado que el trato a las mujeres en Afganistán puede comparse con crímen de lesa humanidad y el que las tengan reprimidas equivale a un apartheid de género.

¿Qué otras prohibiciones tienen las mujeres en Afganistán?

El Talibán, que se hizo con el poder tras la retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos, afirma que respeta los derechos de las mujeres de acuerdo con su estricta interpretación de la ley islámica. Practicamente están excluídas de la vida pública. Es este país el lugar "más represivo" para las mujeres, de acuerdo con la ONU. Las mujeres tienen prohibido ir a la universidad, ejercer sus profesiones, como periodistas, médicas, científicas. Solo tienen permitido ir a la escuela hasta el sexto grado.

Las mujeres no pueden mostrar su rostro en público y deben permancer en sus casas a menos que salir sea estrictamente necesario. No pueden viajar solas, si lo hacen deben estar acompañadas de un hombre. No pueden usar baños públicos, y ni siquiera ir al parque.