Tapan cámaras de seguridad en Naucalpan y luego roban

Dos hombres fueron captados en el momento que tapan los lentes de cámaras de seguridad en la colonia Las Américas en Naucalpan para poder hacer sus fechorías.

Ladrones tapan cámaras de seguridad para cometer robos en Naucalpan

Estos sujetos intentaron robar un vehículo estacionado, pero no lo lograron, los vecinos aseguran, esto no es nuevo y que las patrullas de la policía si pasan, pero no de forma frecuente.

Tapan cámaras en Naucalpan

Una cámara de seguridad de una casa de la colonia Las Américas en Naucalpan, marca las 5 de la mañana con 11 minutos del 20 de febrero.

En la imagen se aprecia como dos sujetos bajan de un auto, llevan sudadera con gorra, uno de ellos pone las manos para que suba su cómplice y tape el lente de una de las cámaras. Después tapan la segunda.

“En las cámaras se ven luego los rostros de las personas, pero no los, este, vamos no les dan seguimiento a todas, a las personas”, manifestó con molestia Alberto Jiménez, habitante de Naucalpan.

“Mi hija la más chica que ya no vive aquí la asaltaron en el mismo coche aquí en la puerta de la casa en la noche, se levantó el acta en el ministerio público, pero no hicieron nada”, aseguró Adela Gálvez, otra habitante de Naucalpan.

“La verdad es que sí, cada vez hay más, es más inseguro”, reconoció Joaquina, habitante de Naucalpan.

Insuficiencia de patrullas

Los vecinos, dijeron, que las patrullas de la policía de Naucalpan, sí pasan, pero no de forma frecuente.

“La policía de aquí pues no se da abasto porque la policía aquí cuida San Mateo, Lomas Verdes, Echegaray, imagínese con 5 patrullas y tantos fraccionamientos, ¿es imposible, señora?, es imposible”, aceptó Adela.

Ante esta situación los vecinos de la colonia Las Américas han tenido que invertir en su seguridad alarmas vecinales, cámaras de seguridad, rejas electrificadas y grupos de WhatsApp donde están constantemente en comunicación.

“La realidad es que, entre nosotros mismos nos tenemos que estar cuidando, hoy en día mi hija me dice déjame ir a la tienda sola, la verdad no confío”, dice con miedo Daniela, habitante de Naucalpan.

Por eso han instalado las cámaras que sirven como evidencia ante cualquier emergencia.