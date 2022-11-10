Taraneh Alidoosti actriz de Irán publica imágen sin velo en la cabeza

La destacada actriz de Irán Taraneh Alidoosti ha publicado una imagen de sí misma en Instagram sin velo en la cabeza para mostrar su solidaridad con las manifestaciones antigubernamentales.

Taraneh Alidoosti ganadora de Oscar

Taraneh Alidoosti, mejor conocida por su papel en la película ganadora del Oscar The Salesman, también sostenía un cartel que decía "Mujer, vida, libertad" en kurdo.

El eslogan se ha convertido en un grito de guerra común entre los manifestantes.

Séptima semana de manifestaciones en Irán

Las manifestaciones provocadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial están entrando en su séptima semana.

La joven de 22 años murió después de ser arrestada por la policía moral en Teherán por presuntamente violar las estrictas reglas de Irán que exigen que las mujeres se cubran el cabello con un hiyab o velo islámico.

Taraneh Alidoosti es una de las actrices más exitosas de Irán y tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram. Protagonizó The Salesman, que ganó un Premio de la Academia en 2016 a la Mejor Película Internacional.

Anteriormente la actriz prometió permanecer dentro de Irán a cualquier precio y ha detenido su carrera para apoyar a las familias de los muertos en la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Al menos 328 personas asesinadas en Irán

Activistas locales de derechos humanos dicen que al menos 328 personas han muerto y otras 14,800 han sido detenidas.

La publicación de la estrella es el último gesto de apoyo de figuras destacadas de las artes y los deportes de Irán.

Vicepresidente de Irán asegura que no puede haber referéndum para cambiar régimen

El vicepresidente de Irán, Mohammed Hosseini, que intervino durante la conferencia “República Islámica, Libertad y Derecho a Manifestarse” en la Universidad de Tarbiyat-i Modarras en Teherán, evaluó la situación en su país.

Sostuvo que la administración “está tolerando” las manifestaciones que continúan desde hace 50 días en Irán, y que el régimen de la República Islámica fue aceptado por medio de un referéndum.

“El referéndum está previsto en la Constitución. Pero es posible para algunos temas secundarios, no por la forma de administración”, afirmó.

Tras vociferarse consignas “nuestro enemigo está aquí, nos mienten apuntando a EEUU” por parte de algunos alumnos, Hosseini adelantó que la administración estadounidense apoya a manifestantes y que detrás de los grupos opositores antirregimen está Washington.

El clérigo sunnita Mavlavi Abdulhamed Ismaelzahi criticó la semana pasada al gobierno de Teherán y convocó un “referéndum urgente” para solucionar los problemas.

Según el artículo 59 de la Constitución iraní, se puede celebrar un referéndum sobre cuestiones políticas, sociales y culturales importantes.

El mes pasado, el futbolista estrella iraní Sardar Azmoun respaldó a los manifestantes en medio de una creciente violencia por parte del gobierno. El delantero del Bayern Leverkusen condenó a las fuerzas de seguridad en una historia de Instagram, diciendo: "Qué vergüenza por matar fácilmente a la gente y viva a las mujeres de Irán. ¡Viva las mujeres iraníes!".

