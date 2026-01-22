Yo Jalisco Transporte: Quiénes y cómo hacer el refrendo para mantener viajes gratis con la Tarjeta Única

Si eres beneficiario de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, pon atención: el refrendo ya está activo y es obligatorio para conservar los viajes gratuitos durante el primer semestre del año. El trámite está ligado a la Tarjeta Única Jalisco y debe realizarse antes del 28 de febrero, o el apoyo puede suspenderse temporalmente .

La Tarjeta Única Jalisco comenzó a operar a partir del 12 de enero como una herramienta para simplificar el acceso a programas sociales. Su objetivo es claro: que las y los jaliscienses ya no tengan que repetir trámites ni cargar varios documentos para recibir apoyos del gobierno estatal.

Con un solo registro, la tarjeta permite identificar a las personas beneficiarias y administrar de forma más eficiente los recursos públicos. En el caso del programa Yo Jalisco Transporte Gratuito, la Tarjeta Única es clave , ya que es el medio donde se cargan los viajes sin costo. Por eso, el refrendo es indispensable para seguir utilizando el beneficio.

¿Por qué es obligatorio el refrendo de Yo Jalisco?

El refrendo sirve para actualizar datos personales, depurar el padrón de beneficiarios y asegurar que el apoyo llegue únicamente a quienes cumplen los requisitos. Las autoridades explicaron que este proceso evita duplicidades y permite una mejor planeación del subsidio al transporte público en Jalisco.

Quienes no completen el refrendo no recibirán la recarga de viajes gratuitos, aun cuando hayan sido beneficiarios en periodos anteriores.

El apoyo y la Tarjeta Única Jalisco están dirigidos a personas que enfrentan una condición económica vulnerable. Pueden acceder estudiantes de secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría, inscritos en escuelas públicas o privadas, que acrediten necesidad económica.

También aplica para mujeres de 18 a 59 años que sean sostén del hogar, con ingresos mensuales menores a 13 mil 439 pesos.

Además, está disponible para personas con discapacidad y sus cuidadores, siempre que presenten el comprobante correspondiente, así como para adultos mayores de 60 años que vivan dentro de las zonas de cobertura del programa.

Paso a paso para conservar el transporte gratuito en Jalisco

El trámite es sencillo y consta de tres etapas principales:



1. Actualización de datos



2. Prerregistro para la Tarjeta Única Jalisco



3. Acudir al módulo asignado: Asiste de forma presencial al módulo que te indiquen, llevando la documentación requerida, para concluir el trámite y asegurar la recarga de viajes.

¿Qué pasa si no hago el refrendo antes del 28 de febrero?

Si no realizas todo el proceso en tiempo y forma, el apoyo al transporte puede suspenderse hasta que regularices tu situación. Las autoridades recomiendan no esperar a los últimos días, ya que la alta demanda puede generar retrasos.

Más beneficios de la Tarjeta Única Jalisco

Además del transporte gratuito, la Tarjeta Única Jalisco permite acceder a otros beneficios como programas sociales, servicios de salud, uso de Mi Bici, retiros en cajeros, depósitos, pagos, recepción de remesas y opciones de ahorro y crédito, todo en un solo plástico.

El llamado es claro: si cuentas con Yo Jalisco Apoyo al Transporte, realiza tu refrendo a tiempo y asegura que tu Tarjeta Única Jalisco siga activa para viajar gratis sin contratiempos.