VIDEO: Llegan los taxi robot, ¿aceptaría un viaje gratis en un carro sin conductor?

El servicio gratuito de taxi robot sólo está vigente en las islas Yas y Saadiyat que están dentro de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, son autos de alta tecnologia y muy seguros, “no, no sentí miedo en este auto, porque es muy seguro, conoce las reglas y regulaciones y entiende todo, es tan seguro, me siento muy relajado en este auto”, describió el usuario Mohanned Fayyad,

El vehículo autónomo está equipado con sensores y 10 cámaras que detectan señales de tránsito y semáforos, “el conjunto de sensores está en la parte superior de este vehículo y el lídar, que detecta luz y distancia, el lídar principal, está en la parte superior del conjunto de sensores”, señaló Yufei Gao, director técnico de mena en WeRide.

¿Cómo son los taxi robots?

Los taxi robot son vehículos autónomos de alta tecnología, eléctricos impulsados por inteligencia artificial, sin embargo siempre un humano estará pendiente del funcionamiento, es el oficial de seguridad al volante.

“El taxi robot es más cómodo que los taxis conducidos por humanos, porque los conducidos por humanos siempre tienen frenan brusco o conducen a alta velocidad”, señaló Gao.

El servicio se solicita a través de una app llamada TXAI, en la cual el usuario escribe su ubicación actual, destino y hora a la que pasarán por él, “dentro del vehículo también tenemos un botón de emergencia, si nos enfrentamos a alguna emergencia, o el cliente o el oficial de seguridad presiona el botón para detener el vehículo, es muy seguro”, contó Gao.

¿Cuál es el objetivo de integrar al taxi robot?

Es parte de una faceta integral del Proyecto de Movilidad Inteligente de Emiratos Árabes Unidos con el fin de integrar alternativas de transporte inteligentes y ecológicas tanto para residentes como para turistas.

Así que en colaboración con WeRide, una empresa internacional de tecnología de conducción autónoma, el Centro de Transporte Integrado (ITC) del país amplió su flota de taxis robots sin conductor con la esperanza de integrarla en su red de transporte nacional.