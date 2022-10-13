Taxista arrastra a estudiante que reclamó por cobrarle de más

En Cartagena, Colombia, una joven estudiante denunció el maltrato que sufrió por parte de un taxista, quien la agredió cuando la estudiante le reclamó por hacerle un cobro excesivo por el viaje.

La joven, identificada como Melissa Iriarte, estudiante de sexto semestre de medicina, relató que el taxista la arrastró cerca de cuatro metros por una calle de Cartagena.

La estudiante tomó el taxi en el barrio Chiquinquirá con destino a una clínica en Torices, donde realiza sus prácticas profesionales. Al llegar el taxista le cobró más de la cuenta por el viaje.

Melissa, molesta por el cobro excesivo, le reclamó, “cuando veo que se va a ir sin devolverme el valor que me corresponde me alarmo y meto una mano para detenerlo”, explicó.

Taxista arrastró por varios metros a una estudiante que le había reclamado por cobrarle de más.



La joven tuvo que ser atendida en una sala de urgencias porque terminó con lesiones en sus piernas y con dolores en la cadera y una rodilla https://t.co/IfJNyOsfX1 pic.twitter.com/q2qsX447Rz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 13, 2022

Taxista arrastra a estudiante

Añadió que el taxista le dijo que no le iba a devolver su cambio, comenzaron a forcejear y el taxista arrancó “sin tenerme en cuenta y sin importarle nada”.

Melissa, de 20 años de edad, terminó con lesiones en las piernas, además de fuertes dolores en la parte izquierda de la cadera y en la rodilla derecha.

El momento de la agresión quedó grabado en las cámaras de seguridad, a través de las imágenes, se pudo ver el momento en que el taxista arrancó cuando la estudiante seguía con la mano dentro del vehículo.

La joven estudiante de medicina indicó que se soltó del auto por miedo a que la atropellara el taxista.

“Yo estaba demasiado asustada, comencé a pensar qué pasaría si el carro me pasara por encima porque eso fue lo primero que pensé y yo lo que hice fue soltarme, traté de proteger mis piernas gracias a Dios lo logré”.

Por el momento, las autoridades de Colombia no han podido dar con el taxista que agredió a la estudiante, sin embargo gracias a las imágenes de la cámara de seguridad, ya están buscándolo.

Por su parte, el sindicato de taxistas rechazó lo sucedido y exhortó a los demás conductores a prestar un buen servicio con precios justos.

Finalmente, la estudiante Melissa espera recuperarse de los raspones y golpes para continuar con sus actividades diarias.

