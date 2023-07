Hanna se recupera; le cayó encima el techo del salón en Escobedo, Nuevo León

Hanna Sofía sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una herida de cinco centímetros, tras el derrumbe del techo del salón de clases en una escuela primaria en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Junto con ella resultaron con golpes Citlali, de 9 años, Brayan y Noé, todos de la misma edad, aunque sus heridas no son de gravedad.

Por disposición de autoridades de Protección Civil, la escuela fue cerrada tras una inspección llevada a cabo por especialistas que revisaron las instalaciones.

¿Qué pasó en la escuela de Escobedo, Nuevo León?

Hanna Sofía narró un poco de lo que sucedió en el interior de su salón de clases: “Había un convivio, el maestro nos dijo que guardáramos todo y yo estaba guardando las cosas y cuando se fue a escuchar como que el clima, de la nada se desprendió el concreto del techo”.

La niña cursa el tercer año de primaria en la escuela “Margarita Maza de Juárez”, localizada en el primer cuadro del municipio de Escobedo, Nuevo León.

La tarde del martes, cuando se disponía a salir del plantel y guardaba sus útiles, pedazos de concreto se desprendieron del techo del salón y la menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una herida de al menos cinco centímetros.

La noticia del percance fue recibida a través de una llamada telefónica por su mamá Laura Rivera y la angustia invadió a la familia.

“La verdad no supe como llegué a la escuela, me imaginé lo peor, porque el maestro solamente me dijo hubo un accidente en la escuela, necesitamos venga urgente por Hanna... Llego y el maestro me encuentra y nada más trata de calmarme, me dice que la niña sufrió un accidente, que es un rasguñito en su cabeza”, recordó.

Minutos después la niña fue trasladada en una ambulancia a las instalaciones del hospital universitario para recibir la atención.

Durante su internamiento, los médicos le detectaron la herida en la cabeza, además de golpes en la espalda y una herida en el brazo derecho

Laura Rivera, mamá de Hanna describió las lesiones que tiene su hija:

“Trae en su cabecita una lesión poquito grande, trae en sus manita fractura del dedo gordito y trae una heridas en su manita, chiquitas, pero lo más grave es en su cabecita”, contó la mamá.

Junto con ella, resultaron con golpes Citlali Guadalupe de 9 años, Brayan y Noé Emiliano.

