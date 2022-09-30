VIDEO: Colapsa techumbre en tribuna repleta del estadio de Colo Colo

Derrumbe parcial de una techumbre y estructura en una tribuna del estadio de Colo Colo que estaba llena de hinchas.

La techumbre de una tribuna del estadio en Chile colapsó este viernes (30 de septiembre de 2022), mientras miles de fanáticos efectuaban un banderazo previo al clásico en contra de la Universidad Católica de Chile.

Los medios chilenos señalaron que los fanáticos hicieron colapsar la techumbre y estructura de la tribuna Cordillera, que al ceder dejó a ocho heridos, según el más reciente reporte de los Carabineros.

Conforme a los videos, que se hicieron virales en las redes sociales, el derrumbe parcial se produjo cuando varios fanáticos del Colo Colo, se subieron a la estructura metálica que sostenía un cartel con publicidad.

Luego del derrumbe parcial de la techumbre y estructura en el estadio, los jugadores del Colo Colo regresaron a los vestidores y se dio por finalizado el banderazo organizado por los fanáticos.

En conferencia de prensa, Maximiliano Falcón, defensor uruguayo del Colo Colo, expresó su molestia por el incidente: "Lo hemos dicho reiteradas veces, en campañas, en todo: que la gente se comporte".

🎙 Maximiliano Falcón: "Lo hemos dicho reiteradas veces, en campañas, en todo: que la gente se comporte. Estar insistiendo todo el tiempo en eso es cansador e igual no lo hacen. Necesitamos que estén todos los partidos". #ConexiónMonumental 📡 — Colo-Colo (@ColoColo) September 30, 2022

Ocho heridos y dos fracturados tras derrumbe parcial de tribuna en estadio de Colo Colo

Medios locales señalaron que "ninguna de las personas afectadas tendría lesiones de gravedad" y que el personal de servicios de emergencias ya efectuaba el desalojo respectivo del lugar. Bomberos y personal de salud trabajaron intensamente en el lugar del estadio para el rescate oportuno y atención de los fanáticos lesionados.

Había cerca de 15 mil personas en el sector de Cordillera, cuando un grupo de personas subió a la techumbre. El peso de quienes se encontraban en la estructura provocó que esta cayera durante la jornada de este viernes en el Estadio Monumental.

Algunos fanáticos quedaron colgando producto de la situación. Colo Colo se encuentra recabando toda la información acerca del incidente que enciende las alertas respecto al partido del fin de semana, cuyas entradas se encuentra vendidas en su totalidad.

Cabe señalar que el encuentro entre el Colo Colo y la Universidad Católica de Chile, se disputará el próximo domingo a las "15:00" hora local.