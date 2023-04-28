Teixeira, sospechoso de filtración militar, comparece ante el tribunal

Jack Teixeira, el miembro de la Guardia Nacional Aérea acusado de la filtración de secretos militares compareció ante un tribunal federal el jueves 27 de abril que decidirá si permanece o no bajo detención contínua. Ahí, el juez expresó su preocupación de que el conocimiento del joven de 21 años sobre material clasificado pudiera ser valioso para un gobierno extranjero.

"Parte de la información de la que está acusado" en realidad la copió, dijo el magistrado estadounidense David Hennessy. "Si escribo algo, lo voy a recordar razonablemente bien".

Sin embargo, Hennessy se negó a pronunciarse sobre si Jack Douglas Teixeira debería ser puesto bajo la custodia de su padre en espera de su juicio penal, en lugar de la detención.

Hennessy tomó el asunto bajo consideración y ordenó que el tribunal entrara en receso después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la detención continua de Teixeira bajo custodia federal.

La audiencia duró más de una hora en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Worcester, Massachusetts.

Teixeira fue arrestado por el FBI el 13 de abril en su casa de Massachusetts y acusado de violar la Ley de Espionaje.

Prosecutors: Accused Pentagon leaker Jack Teixeira is a flight risk, should remain in custodyhttps://t.co/A9nhLzpBr4 pic.twitter.com/P1gjkHVCaZ — The Washington Times (@WashTimes) April 28, 2023

Argumentos de la fiscalía para el arresto de Teixeira

Nadine Pellegrini, fiscal federal adjunta, le dijo al juez que sería difícil imaginar que Teixeira no trataría de ponerse a disposición de otras personas que quieren la información secreta que se le acusa de robar.

Los fiscales dicen que Teixeira filtró documentos clasificados, incluidos algunos relacionados con movimientos de tropas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, a un grupo de jugadores en la aplicación de mensajería Discord.

La fiscalía también dijo que Teixeira había destruido evidencia en el caso y señalaron su historial de amenazas violentas en línea, diciendo que debería quedar en detención en espera de juicio porque es un riesgo de fuga y representa una amenaza.

Teixeira, que vivía con su madre y su padrastro, tenía un armario para armas a medio metro de su cama, que contenía pistolas, rifles de cerrojo y un rifle de estilo militar con un cargador de alta capacidad, según documentos del gobierno.

Los agentes del FBI también encontraron una máscara de gas, municiones y lo que parecía ser un "accesorio estilo silenciador en el cajón de su escritorio", dijo el gobierno.

Among the other notable things in the detention motion for Jack Teixeira, there's this: DOJ believes, but has not confirmed, that some of the people in the Discord server were foreign citizens.https://t.co/epNYtm1e8Y pic.twitter.com/6dJy2iFjeI — emptywheel (@emptywheel) April 27, 2023

Argumentos en contra de Teixeira

Pero el abogado defensor de Teixeira, Brendan Kelley, dijo que su cliente no había infringido las leyes sobre armas de fuego y que las armas estaban almacenadas y bajo llave de manera responsable.

Kelley sugirió que su cliente solo está siendo acusado de compartir información clasificada con un pequeño grupo de personas en Internet. "¿En serio?" Hennessy preguntó con incredulidad y agregó que cualquier persona menor de 30 años sabría que poner algo en Internet significa que podría terminar en todo el mundo.

Antes de la audiencia del jueves, los abogados de Teixeira dijeron en un expediente judicial que se oponían a la prisión preventiva y pidieron al juez que lo dejara ir a casa bajo la custodia de su padre. Le ofrecieron pagar una fianza de $20,000 y usar un dispositivo de monitoreo de ubicación, y dijeron que se le podría prohibir usar Internet sin la supervisión de los padres.

En la corte, Kelley dijo que Teixeira demostró que no era un riesgo de fuga porque no trató de correr cuando agentes del FBI fuertemente armados vinieron a arrestarlo. En cambio, contó Kelley, Teixeira se sentó en el porche de su madre y leyó la Biblia.

