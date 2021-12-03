Hackean teléfonos del Departamento de Estado con software de NSO

Los iPhones de al menos nueve empleados del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron pirateados por un hacker que usó un sofisticado software espía desarrollado por NSO Group, con sede en Israel, de acuerdo a cuatro fuentes cercanas al asunto.

Los ataques, que tuvieron lugar en los últimos meses, afectaron a funcionarios con sede en Uganda o se enfocaron en asuntos relacionados con el país de África Oriental, dijeron dos de las fuentes.

Las intrusiones representan los ataques más extensos conocidos a funcionarios estadounidenses a través de la tecnología de NSO. Reuters no pudo determinar quién lanzó los últimos ciberataques.

NSO Group dijo en un comunicado el jueves que no tenía ningún indicio de que sus herramientas hubieran sido usadas, pero canceló las cuentas relevantes y sostuvo que llevaría a cabo una investigación en base al reporte de Reuters.

"Si nuestra investigación muestra que estas acciones realmente sucedieron con las herramientas de NSO, dicho usuario será despedido permanentemente y se llevarán a cabo acciones legales", dijo un portavoz de NSO, quien agregó que la empresa también "cooperará con cualquier autoridad gubernamental relevante y presentará el información que tendremos".

NSO ha dicho durante mucho tiempo que solo vende sus productos a clientes de inteligencia y agencias gubernamentales, ayudándolos a monitorizar las amenazas a la seguridad, y no está involucrado directamente en las operaciones de vigilancia.

FILE PHOTO: A woman is reflected in a Apple store logo in San Francisco, California, U.S., August 21, 2017. REUTERS/Kevin Coombs/File Photo/File Photo|KEVIN COOMBS/REUTERS

Portavoz del Departamento de Estado se niega a comentar

Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre las intrusiones y, en cambio, señaló la reciente decisión del Departamento de Comercio de colocar a la empresa israelí en una lista de entidades, lo que dificulta que las empresas estadounidenses hagan negocios con ellas.

NSO Group y otra empresa de software espía fueron "añadidos a la lista de entidades basándose en que desarrollaron y suministraron software espía a gobiernos extranjeros que utilizaron esta herramienta para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas", dijo el Departamento de Comercio el mes pasado.

El software de NSO es capaz no solo de capturar mensajes cifrados, fotos y otra información confidencial de los teléfonos infectados, sino también convertirlos en dispositivos de grabación para monitorizar los alrededores, según los manuales de productos revisados por Reuters.

El alerta de Apple a los usuarios afectados no identificó al creador del software espía utilizado.

