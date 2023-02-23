Tenemos que actuar en el tema de la IA, antes de ser obsoletos: Ebrard

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo el foro “México ante el desafío global de la Inteligencia Artificial (IA)”, en el que se resaltó la necesidad de diseñar políticas proactivas y no reactivas para asegurar que la IA sea encauzada como una herramienta para las aspiraciones colectivas y que sea diseñada, desarrollada y aplicada con una visión centrada en las personas.

En su participación, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon resaltó lo oportuna que resulta esta conversación, considerando que la IA está cambiando la vida cotidiana de las personas, con muchas potencialidades, pero también con implicaciones de riesgo, las cuales habrán de abordarse al adoptar esta tecnología.

Inteligencia Artificial es una importante herramienta para el logro de la agenda 2030.

Por su parte, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta, comentó que la inteligencia artificial es una importante herramienta para la consecución de los Derechos Humanos, así como para el logro de la Agenda 2030. Sin embargo, consideró que esta tecnología también representa nuevos riesgos para la paz, la estabilidad y el desarrollo mundial.

Además, la funcionaria añadió que la aplicación de la IA en campos tan diversos como la medicina, el ámbito militar y la biodiversidad requiere que no se desvincule la tecnología y la ciencia del complejo sistema social al que pertenece.

Este foro tuvo como objetivo entablar un diálogo con expertas y expertos de diversos sectores involucrados en la Inteligencia Artificial en México, hacer un reconocimiento sobre su estado en nuestro país, así como reflexionar acerca del potencial y los desafíos que presenta esta nueva tecnología para el desarrollo de México.

El segmento de apertura estuvo compuesto por la subsecretaria Martha Delgado; Alba Medina, emprendedora en Serie, cofundadora de Alfred pay; y Luis Maumejean, CEO de Grupo Expert.

La Cancillería reconoce y agradece el interés de los participantes que se sumaron a lo largo de las sesiones, actores clave provenientes del sector privado, organismos internacionales, poder legislativo, instituciones educativas, así como de la sociedad civil, como son CyberLat, la Unesco México, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, Centro México Digital, Microsoft, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, IBM, Google, Walmart, Chameleon DAO, entre otros.

El foro concluyó con una reflexión sobre la posibilidad de concebir una Asociación Iberoamericana de la Inteligencia Artificial que ayude a difundir y usar de manera responsable y segura la IA para beneficio de la sociedad. Esto solo será posible con el establecimiento de estándares y normas que permitan la correcta distribución de conocimientos y herramientas relacionadas con esta tecnología y su uso en Iberoamérica.