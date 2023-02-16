TEPJF confirma que Claudia Sheinbaum difundió propaganda gubernamental

Durante la tarde de este 15 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votó de manera unánime y confirmó que sí existió difusión de propaganda gubernamental por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante el proceso de Revocación de Mandato en el 2022.

De esta manera concuerdan con la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada a raíz de denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la que se expusieron las acciones de la mandataria capitalina durante la conferencia matutina del diez de marzo del año pasado, en donde informó los avances del Gobierno Federal en un proyecto del Bosque de Chapultepec.

Según la información presente en el comunicado, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que "las manifestaciones denunciadas no están relacionadas con un contenido informativo vinculado con aspectos educativos, sino son la difusión de propaganda gubernamental", pues se trató de una acción impulsada por el Gobierno de López Obrador con la intención de resaltar logros, justo mientras se llevaba a cabo el proceso de la Revocación de Mandato.

“El pleno de la Sala Superior destacó que la presentación del proyecto mencionado se realizó con la intención de generar la aceptación o la simpatía de la ciudadanía durante el proceso de revocación de mandato, lo cual es contrario a la prohibición constitucional de transmitir este tipo de propaganda durante dicho proceso” TEPJF

Por este motivo y debido a darle voz a las mismas acciones gubernamentales, también se confirmaron las multas a concesionarias públicas, tales como a) Sistema Michoacano de Radio y Televisión; b) Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; c) Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y d) Estación de televisión XEIPN, Canal Once del Distrito Federal.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum durante el proceso de Revocación de Mandato?

En marzo de 2022 Claudia Sheinbaum intervino en la conferencia matutina de AMLO y presumió el mejoramiento del Bosque de Chapultepec por impulso del Gobierno Federal, por lo que generó reclamos por parte del PRD y se consideró en todas las instancias como propagando gubernamental en medio dle proceso de Revocación.

De igual forma se consideró que las menciones no podían ser con temática de excepción, como sí hubiera sido algo relacionado con la educación, salud y protección civil, o cualquier otro que tuviera el propósito de presentar información relevante e impostergable para la ciudadanía. Por este motivo fue considerado bajo la intención de resaltar los logros de gobierno.