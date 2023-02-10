Luego del terremoto que sacudió a Turquía y Siria durante la madrugada del pasado 6 de enero, múltiples imágenes han circulado a través de redes sociales. La última de ellas inspiró esperanza entre los fieles, pues se trata de una Virgen María intacta tras el derrumbe de su iglesia.

Así lo dio a conocer el padre Antuan Ilgir, quien compartió múltiples fotografías de cómo ha quedado afectada la comunidad religiosa de la ciudad Alejandreta, donde se desplomó gran parte de la Catedral de la Asunción.

Mediante su cuenta de Facebook, el sacerdote presumió cómo quedó la Virgen María sin un rasguño tras el terremoto, mientras está rodeada de escombros e incluso delante de una pared gravemente cuarteada.

Terremoto en Turquía: Imagen de la Virgen María se salva tras derrumbe|FB/Antuan Ilgit

"Traje la imagen de la Virgen María desde la Catedral, esta imagen será nuestra fortaleza y con ella enfrentaremos todo. Sigamos confiando en Dios y su Santa Providencia. Está lloviendo, hace frío y los temblores son tan fuertes. Sentimos tu cercanía y nos preocupamos", escribió el padre a través de sus redes sociales.

Muy activo a través de sus redes, inmediatamente después de que el terremoto sacudió su ciudad, Antuan grabó un video de cómo había quedado su catedral tras el sismo y aseguró que todos estaban a salvo.

"Queridos, ruega por nosotros y por la gente. Hubo un fuerte terremoto. Todavía no tenemos noticias precisas; sin embargo, ¡nuestra catedral ya no está allí! Gracias a Dios todos nosotros, nuestras monjas y nuestros colaboradores, estamos bien y estamos tratando de dar la bienvenida a los que vienen a quedarse con nosotros", redactó.

¿Qué pasó en Turquía?

Tanto en Turquía como en Siria se percibieron al menos dos poderosos terremotos de intensidad 7.0 en escala Richter desde el pasado 6 de enero. El primero, el más devastador, durante la madrugada del lunes.

Esto provocó una de las mayores catástrofes en la historia reciente relacionada con tragedias naturales, pues cuatro días después se acumulan más de 15 mil muertos entre las dos naciones; mientras continúan los trabajos de rescate y la ayuda internacional.

Catedral en Turquia donde sobrevivió la imagen de la Virgen María|FB/Antuan Ilgit

Al respecto, el Papa Francisco se pronunció el pasado miércoles: "Con emoción rezo por ellos y expreso mi cercanía a estos pueblos, a las familias de las víctimas y a todos los que sufren esta calamidad devastadora".

De igual forma, el pontífice afirmó que sus pensamientos se dirigen a los pueblos de Turquía y Siria, por lo que exhortó a la comunidad a enviar la ayuda necesaria a las dos naciones lo más pronto posible y a tenerlos en sus pensamientos.