Terroristas en India sentenciados a pena de muerte

Un tribunal especial de la India sentenció este viernes a pena de muerte a 38 de los 49 terroristas en los atentados registrados en la ciudad de Ahmedabad en julio de 2008, en los que una veintena de bombas repartidas por toda la ciudad dejaron 56 personas fallecidas y más de 200 heridos.

Casi 80 personas fueron acusadas de los atentados, pero 28 fueron absueltas, según el fiscal Amit Patel.

El 8 de febrero, el tribunal halló culpables a 49 acusados de estos ataques terroristas coordinados que tuvieron lugar en lugares muy concurridos de esa ciudad, la más grande del estado de Gujarat, en India.

Condenados a la horca

"El honorable juez designado para los atentados (de Ahmedabad) ha condenado a un total de 38 acusados a pena de muerte (en la horca) y ha condenado a 11 acusados a cadena perpetua", informó a los medios el fiscal especial designado para el caso, Amith Patel.

Los jueces dictaminaron igualmente las compensaciones a las que tendrán derecho las víctimas, que ascenderán a 100,000 rupias (1,337 dólares) para los familiares de los fallecidos, 50,000 rupias para los heridos graves (669 dólares), y 25,000 para los leves (334 dólares).

Indios Muyahidines asumieron responsabilidad

Un grupo autodenominado los Indios Muyahidines asumieron la responsabilidad del ataque que definieron como un acto de venganza por unos conflictos religiosos en 2002 en ese estado que dejó alrededor de 1,000 muertos.

Pese a que inicialmente fueron acusadas más de 70 personas, la pasada semana el tribunal había absuelto a 28 imputados, y condenó a los 49 otros que hoy conocieron la sentencia de un juicio que se ha alargado por más de 13 años.

El atentado terrorista en 2008

Los atentados terroristas se registraron el pasado 26 de julio de 2008, en la ciudad de Ahmedabad, la séptima más poblada de la India y ubicada en el estado occidental de Gujarat.

Tres semanas después, la policía india aseguró haber detenido al cerebro del ataque, Mufti Abu Bashir, entonces miembro del Movimiento Estudiantil Islámico de la India (SIMI), junto a otros nueve terroristas a más de 900 kilómetros del lugar del incidente, en la localidad norteña de Lucknow.

Aunque el atentado fue reivindicado por el grupo "Indian Muyahidin", las autoridades afirmaron que el SIMI estaba "conectado" con la organización.

Ese mismo año, el terrorismo había golpeado previamente en la India otras ciudades como Jaipur y Bangalore, y las dificultades de las fuerzas de seguridad para determinar la autoría de los ataques habían suscitado agrias críticas contra su labor.

