“Como mujer no me disculpo": Tesorera de Juanacatlán rompe el silencio sobre disparos

Fue separada de su cargo como tesorera de Juanacatlán, Viridiana Mendoza luego de que fue grabada con un arma en la mano y realizando disparos durante las fiestas patronales del municipio de El Salto, Jalisco; además decidió romper el silencio para explicar lo ocurrido.

Las balas no hirieron a nadie, pero el ayuntamiento señaló qué el arma no corresponde a la comisaría y desconocen si la ahora exfuncionaria contaba con algún permiso de portación.

Viridiana Mendoza dice que realizó las detonaciones por que vivía una situación de acoso a una de sus sobrinas.

#Jalisco | "¡Ya lárguense a ching&%!"



¡Dispara para ahuyentar a jóvenes! 😳 Esta servidora pública quería dispersarlos y qué mejor que hacerlo ¡disparando al aire! ¿Por qué no?🙄



¿Cuál es la sanción por sus actos?



Nos cuenta @DanielaObregons en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/pQZDybZnai — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

¿Por qué disparó la tesorera de Juanacatlán?

La captaron en video con pistola en mano, presuntamente haciendo detonaciones contra un grupo de jóvenes tras una discusión en El Salto.

La identificaron cómo la tesorera del ayuntamiento de Juanacatlán, se trata de Viridiana Mendoza, y ya fue separada del cargo, así lo confirmó el alcalde de la localidad.

Francisco de la Cerda, alcalde de Juanacatlán refirió: “por tal motivo les quiero informar que giré instrucciones al órgano Interno de Control del municipio para que inicie una investigación sobre el actuar de la funcionaria señalada y además informarles que solicité la separación de sus funciones a la tesorera municipal, mientras se lleva a acabo la investigación”.

Fuerza Informativa Azteca buscó a la hoy ex tesorera de Juanacatlán para saber por qué reaccionó con los disparos y explicó que lo hizo para defender a una sobrina

“Como funcionaria pública me disculpo, pero como mujer no, pues fueron unos hechos de acoso, unos hechos de violencia. Unos muchachos pasaron en un vehículo Sedan, regresan y al momento que regresan forcejean con una sobrina mía, yo estaba con mi hija, corro a mi casa a meter a mi hija al momento de dejarla, bueno salgo y reacciono de esta manera”, se justifica Viridiana Mendoza.

Las balas no hirieron a nadie, pero el ayuntamiento señaló qué el arma no corresponde a la comisaría y desconocen si la ahora ex funcionara contaba con el permiso correspondiente para portar el arma.